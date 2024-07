Dragan Stojković ostaja selektor Srbije

Izvršni odbor zveze se je seznanil s poročilom o delu selektorja v preteklem obdobju in mu kljub izpadu reprezentance v predtekmovanju evropskega prvenstva v Nemčiji - Srbija je izgubila z Anglijo ter remizirala proti Danski in Sloveniji - prižgal zeleno luč za novo pogodbo, ki vključuje nastope v prihodnji ligi narodov in kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2026.

Stojković je članom IO razložil, da je bilo zadnje mesto v skupinskem delu EP splet nesrečnih okoliščin, ter napovedal obširne spremembe v igralskem kadru že za septembrske tekme v ligi narodov proti Španiji in Danski.