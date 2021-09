Domžalčani izgubili prvo tekmo v mladinski ligi prvakov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mladinci Domžal so v mladinski nogometni ligi prvakov na prvi tekmi prvega kroga v delu tekmovanja, v katerem nastopajo prvaki, zabeležili poraz proti italijanskemu predstavniku Empoliju. Slednji so bili v Domžalah boljši z 2:1.

Italijani so na prvi tekmi hitro povedli, v osmi minuti je zadel Emmanuel Ekong. Dvajset minut kasneje je izenačil Gašper Černe, gosti pa so do zmage prišli v 75. minuti, ko je končni izid postavil Tommaso Baldanzi.

Povratna tekma bo na sporedu 20. oktobra, zmagovalec pa se bo pomeril z boljšim iz obračuna med srbsko Crveno zvezdo in irskim St. Patricksom.

