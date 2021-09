Dobovec brani naslov prvaka

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V elitnem članskem futsal tekmovanju bo v sezoni 2021/22 nastopilo devet ekip, saj se je Sevnica pred žrebom odpovedala nastopu v 1. SFL in bo tekmovanje nadaljevala v 2. SFL. V tekmovanje za novo sezono se ni prijavila ekipa KMN Tomaž Šic Bar, novinec v 1. SFL pa je KMN Meteorplast Šic Bar, ki bo v uvodnem krogu prost. V 1. SFL bo nastopala tudi ekipa Dobrepolja, ki je sicer izpadla, a je bila naknadno povabljena k sodelovanju, kar pa so v Dobrepolju sprejeli.

Letos le devet moštev

Po izstopu KMN Sevnica iz tekmovanja je jasno, da po sezoni 2021/22 iz 1. SFL ne bo neposredno izpadla nobena ekipa. Devetouvrščena ekipa se bo za prvoligaški status pomerila z drugouvrščeno ekipo 2. SFL. Komisija za futsal je sprejela tudi sklep, da je tudi v sezoni 2022/2023 sistem tekmovanja 1. SFL nespremenjen, torej redni del, liga pa se sklene s končnico osmih najboljših zasedb po rednem delu.

Papirnati favorit je Dobovec. Uprava tega moštva je zadržala kader iz minule sezone, ko je Dobovec osvojil dvojno domačo krono in igral na zaključnem turnirju lige prvakov. V svojo ekipo so dodali nadarjenega Denisa Kneževiča, ki je prišel iz KMN Sevnica. Ekipa trenerja Kujtima Morine ohranja visoke ambicije: dvojna krona doma ter preboj med 16 najboljših ekip v ligi prvakov.

V minulih letih je Litija 10-krat slavila v državnem prvenstvu. Drugi na lestvici je Dobovec s štirimi naslovi, Oplast Kobarid, Puntar in Proen Maribor so slavili po dvakrat, Gip Beton MTO, Pelikan Celje, Mila Juventus, Mizarstvo Krošelj in Gorica pa po enkrat.

Pari uvodnega kroga (vse tekme bodo 3. septembra ob 20 uri):

Mlinše - Siliko

Dobrepolje - Bronx Škofije

Oplast Kobarid - Litija

Hiša daril Ptuj - Dobovec