Litija na krilih Vrhovca in povratnika Osredkarja do lovorike

Igralci Litije so zmagovalci letošnjega futsalskega superpokala. V Dobrepolju so branilci superpokalne lovorike premagali državnega prvaka iz prejšnje sezone Dobovec po kazenskih strelih z 12:11. Litija je superpokal osvojila že desetič, Dobovec pa se je te lovorike veselil dvakrat, je poročal futsal.si.

Dobovec je prišel v Dobrepolje, tam je domači klub FK Dobrepolje gostil že 15. Dan slovenskega futsala, v praktično identični postavi, kot je sklenil lansko šampionsko sezono. V obeh taborih so se v napovedi nocojšnje tekme strinjali, da je Dobovec favorit. Tako je tudi podjetno začel tekmo, trener Kujtim Morina je menjal dve četvorki, medtem ko je na drugi strani Andrej Dobovičnik delal manjše korekcije v ekipi, celo tekmo pa je odigral Igor Osredkar, povratnik v dres Litije.

Dobovec v prvih desetih minutah svoje terenske premoči ni kronal, dvakrat je stresel tudi okvir vrat. Še več - Litija je v 11. minuti povedla po izvrstnem strelu Gašperja Vrhovca, s kota mu je podal Osredkar, Dobovec pa je Vrhovca premalo aktivno pokril.

Vodstvo je bilo kratkega daha, v 12. minuti je Vedran Matošević rezultat že izenačil, s podajo ga je na desni strani našel Luka Perić. V 14. minuti je bilo 2:1, uspešen je bil Kristjan Čujec, ki je dobil podajo s kota, udaril je iz prve in pretental novega litijskega vratarja Nejca Berzlaka. Prav 2:1 je bil tudi rezultat prvega polčasa.

Izkušeni Igor Osredkar se je iz Dalmacije vrnil v domovino in zaigral za Litijo. Foto: Vid Ponikvar

Drugi del so podjetneje začeli Litijani. Najprej je v 16. sekundi prvi akumulirani prekršek naredil Rok Mordej, ki je nepravilno ustavil Brazilca Alexa, s prostega strela je meril Vrhovec. Litija si je do 26. minute nabrala štiri akumulirane prekrške, Dobovec tri. A se je to naglo spremenilo - v 29. minuti je Čujec v napadu naredil šesti akumulirani prekršek. Sledila je minuta odmora, potem pa je Vrhovec poravnal na 2:2. Dobovec je še naprej napadal, a je bil Berzelak na mestu.

V 35. minuti nova prekinitev in že videno ob vodilnem golu Litije. Osredkar je podal, Vrhovec pa pomeril po tleh od daleč za vodstvo s 3:2. Dobovec je zaigral v nadaljevanju z igralcem vratarjem v polju. Le 34 sekund pred koncem rednega dela je Matošević poravnal na 3:3 po podaji Tea Turka. Do konca se rezultat ni menjal, o prvaku so odločale šestmetrovke.

Odločilni gol za uspeh Litije je dosegel Vid Kos, ki je pred 220 gledalci zadel za končnih 12:11.

Dobovec : FC Litija 11:12 (3:3, 2:1) Strelci v rednem delu: 0:1 Vrhovec (11.), 1:1 Matošević (12.), 2:1 Čujec (14.), 2:2 Vrhovec (29./10 m), 2:3 Vrhovec (35.), 3:3 Matošević (40.).