V Slovenijo prihajajo branilci naslova

Na sedežu Evropske nogometne zveze v Nyonu so opravili žreb glavnega dela futsalske lige prvakov. Slovenski prvak Dobovec bo gostil enega od turnirjev, na njem pa bodo igrali še branilec naslova Sporting iz Portugalske, Atyrau iz Kazahstana in Asnieres Villeneuve 92 z zvezdnikom Ricardinhom. Dobovec bo turnir gostil v Podčetrtku.

"Realno gledano v tem žrebu ni bilo slabe ekipe, pa naj si bo v katerem koli bobnu. Konkurenca je izjemna. V Podčetrtku bomo gostili evropskega prvaka, k nam prihaja Atyrau, ki sem ga spoznal v lanski sezoni, ko sem analiziral našega tekmeca, kazahstanski Aktobe, analiziral pa sem ravno tekmo proti Atyrauju. Kazahstanci so v svojo ekipo letos dodali še Dea in Fukina. Pariz premore Ricardinha. Vsaka od teh ekip ima namero, da pride v elitni del tekmovanja. Tudi mi," je dejal trener Dobovca Kujtim Morina.

"Dobro se bomo pripravili, nismo še na ravni, kot bi želeli. Vsi skupaj bomo zavihali rokave in naredili vse, da se uvrstimo med 16 najboljših moštev v Evropi, to je naš cilj. Časa za pripravo je dovolj, da bomo v Podčetrtku dostojno predstavili slovenski futsal. Naj ob tem dodam še to, da ima vsaka od teh ekip, ki prihaja na turnir v Podčetrtek, precej višji proračun kot Dobovec. Ne glede na to: naš cilj je elitni del lige prvakov," je dodal Morina.

Štirikrat med 16 najboljšimi

Dobovec je letos praznoval 43. rojstni dan. V dosedanji zgodovini se lahko pohvali s po štirimi naslovi državnega prvaka in tremi lovorikami prvaka pokala Terme Olimia. Dobovec je bil dvakrat zmagovalec superpokala. V ligi prvakov je vsakič, torej štirikrat, prišel vsaj med 16 najboljših ekip v Evropi. Doslej je v ligi prvakov odigral 21 tekem (13 zmag, 8 porazov). Glavni del lige prvakov bo na sporedu med 26. in 31. oktobrom, zaključni turnir bo spomladi 2022. Foto: Urban Urbanc/Sportida

V tej sezoni se liga prvakov vrača v ustaljene tirnice in format tekmovanja, ki je bil do sezone 2019/20. V predkrogu (med 20. in 25. avgustom) se je merilo 32 ekip. Prvaki skupin in najboljša drugouvrščena zasedba so si zagotovili nastop v glavnem delu lige prvakov.

Osrednji del šteje 32 moštev, devet iz kvalifikacij in 23 na osnovni kvocienta minulih sezon, kjer Dobovec zaseda visoko sedmo mesto. Ekipa iz Obsotelja je v lanski sezoni igrala finalni turnir lige prvakov.

Zmagovalec bo znan konec aprila

Glavni del lige prvakov bo na sporedu med 26. in 31. oktobrom. V elitni del bodo iz skupin 1-4 napredovale po tri ekipe, iz skupine od 5 do 8 pa po ena. Skupaj bo tako v elitni del šlo 16 ekip, elitni del pa bo med 23. in 28. novembrom. Prvaki skupin elitnega dela, torej štiri ekipe, si bodo zagotovile vozovnico za finalni turnir, ki bo konec aprila 2022.