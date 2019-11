Zle slutnje Atletica so se uresničile, Costa končal za letos

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Napadalec Atletica Diego Costa je prejšnji teden med treningom začutil bolečine v vratu, po podrobnejših pregledih pa so ugotovili, da bo potrebna operacija.

To so opravili danes, potekala je brez zapletov, nogometaš pa bo moral zdaj počivati tri mesece. Med drugim bo moral izpustiti tudi tekmo španske lige z Barcelono 1. decembra, ostal pa bo tudi brez zadnjih tekem skupinskega dela lige prvakov proti Juventusu in moskovski Lokomotivi.