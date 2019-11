Oblak bi moral igrati v Miamiju, a je sodišče odločilo, da ne bo

Vodstvo španske nogometne lige (La Liga) se je že pred časom domislila, da bi bila decembrska prvenstvena tekma med Atleticom Madridom Jana Oblaka in Villarrealom odigrana v Miamiju. Španska nogometna zveza (RFEF) se ni strinjala s tem, odločitev pa je padla šele na sodišču. To je danes določilo, da bo tekma v Španiji.

V želji po dodatnem zaslužku so v vodstvu španske lige že pred časom predlagali, da bi bila tekma 16. kroga španskega prvenstva med Villarrealom in Atleticom Madridom, ki nas čaka 6. decembra, odigrana na štadionu Hard Rock v Miamiju. To je dom ekipe, ki nastopa v ligi NFL ameriškega nogometa, Miami Dolphins.

Jan Oblak in soigralci bi tako čez tri tedne morali na 7.000 kilometrov dolgo pot, v kar so privolili tako pri Atleticu kot Villarrealu, a se to ne bo zgodilo. V vodstvu La Lige, najboljšega španskega nogometnega razreda, so si nadvse prizadevali, da bi se, a se s takšno odločitvijo niso strinjali številni, še največji nasprotniki so bili pri mestnem tekmecu Atletica, Real Madridu.

Proti selitvi so bili tudi na španski nogometni zvezi (RFEF), odločitev o tem, ali bo tekma v ZDA, pa je padla danes, ko so na sodišču v Madridu določili, da bo tekma tam, kjer bi morala biti sprva. Na štadionu Villarreala Estadio de la Ceramica.

Tole je štadion Hard Rock v Miamiju, ki bi moral gostiti tekmo med Villarrealom in Atletico Madridom. Foto: Getty Images

Pri La Ligi so sicer leta 2018 podpisali pogodbo s severnoameriško medijsko hišo Relevent, po kateri bi morala biti v naslednjih 15 letih ena tekma španskega prvenstva na sezono odigrana v ZDA, a bodo morali Američani še nekoliko počakati.

V vodo je padla že tekma, ki bi jo Barcelona in Girona v ZDA morala odigrati v prejšnji sezoni, a prav lahko se zgodi, da bo v prihodnosti drugače.

Iz Španije prihajajo vesti, da bodo vsi vpleteni spet sedli za mizo, dodobra proučili možnosti in končno odločitev o tej temi, ki je v Španiji dvignila kar nekaj prahu, podali februarja prihodnje leto.

