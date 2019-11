Se obeta hud udarec za Oblakov Atletico?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Napadalec španskega prvoligaša Atletico Madrida Diego Costa najverjetneje odhaja na daljši prisilni počitek, tako da kar tri, morda pa celo štiri mesece ne bo mogel pomagati Janu Oblaku in soigralcem.

Diego Costa v tej sezoni sicer ni v formi, kakršne smo vajeni pri njem, saj je na 15 tekmah v vseh tekmovanjih zabil samo dva gola, a je za Atletico Madrid vseeno precej pomemben. Zdaj je jasno, da bo pri dveh zadetkih v tej sezoni ostal še nekaj časa, saj se je poškodoval.

Potem ko je predčasno končal sredin trening zaradi bolečin v vratu, so danes izdali, da ima težave z vratnim delom hrbtenice. Vse kaže, da bo moral na operacijo.

Ali bo res moral pod nož, bo znano v prihodnjih dneh, če se bo to zgodilo, pa bo odsoten tri, morda pa celo štiri mesece, kar pomeni, da se bo trener Atletica Diego Simeone znašel pred precejšnjo težavo, saj bo imel na voljo le še dva klasična napadalca, Alvara Morato in mladega Srba Ivana Šaponjića, ki je poleti prišel iz lizbonske Benfice, a za Atletico še sploh ni zaigral.

Navijači Atletica so zagnali paniko in pričakujejo, da se bo Atletico čim prej okrepil, a naj se po informacijah, ki prihajajo iz Madrida, to ne bi zgodilo.

Costa, ki je v majici Atletica blestel že pred leti, ko je potem prestopil v Chelsea in v Londonu le utrdil status enega od najboljših napadalcev v Evropi, se je v Madrid sicer preselil januarja letos. V prejšnji sezoni pred nasprotnikovimi vrati prav tako ni bil kdo ve kako učinkovit. V 20 nastopih v vseh tekmovanjih je zmogel tri gole.

Atletico je po 13 prvenstvenih krogih na tretjem mestu prvenstvene lestvice v najboljši španski ligi, medtem ko je v ligi prvakov v skupini D skupaj z Juventusom, moskovsko Lokomotivo in Bayerjem Leverkusnom na drugem mestu.