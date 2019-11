V živo: Oblak s soigralci lovi tretje mesto

V 13. krogu španskega prvenstva Atletico Jana Oblaka pravkar gosti Espanyol in napada tretje mesto. Na prvih dveh sta Barcelona in Real. Mallorca je s 3:1 premagala Villareal, Atheltic Bilbao pa z 2:1 Levante.

V soboto sta vodilna Real Madrid in Barcelona prišla do zmag. Madridčani so s 4:0 zmagali pri Eibarju. Barcelona, katere trener Ernesto Valverde je bil po porazu v prejšnjem prvenstvenem krogu in le remiju sredi tedna na domači tekmi lige prvakov proti praški Slaviji pod hudim pritiskom, je s 4:1 premagala Celto. Rešil jo je kdo drug kot Lionel Messi, ki je zabil vse tri gole.

