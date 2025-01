Devet poškodovanih po napadu navijačev Lazia v Rimu

Navijači rimskega Lazia so v sredo zvečer v Rimu pred tekmo evropske lige napadli navijače Real Sociedada, pri čemer je bilo devet Špancev ranjenih, eden huje, poročajo italijanski mediji. Trije španski navijači so utrpeli vbodne rane, ko je kakšnih 80 ultrasov napadlo približno 70 navijačev Sociedada, poroča italijanska tiskovna agencija ANSA.

Agencija ANSA še poroča, da so napadalci pobegnili, ko je policija prispela na prizorišče spopadov v središču Rima. Nekatere huligane je indentificirala.

Španski navijači naj bi bili v času napada v baru v središču mesta. Napadalci so oblečeni v črno, z zakritimi obrazi in s petardami ter dimnimi bombami v rokah pretepli in zabodli španske navijače, zbrane v četrti Monti v središču zgodovinskega središča Rima.

V španske navijače so metali tudi stole in mize, poroča časnik Corriere della Sera.

Policija zdaj še pregleduje posnetke kamer CCTV na tem območju, je sporočila ANSA. Policija je pri ultrasih Lazia zasegla majhen arzenal orožja, vključno z noži in kladivi, ter izvedla več aretacij.

Real Sociedad bo danes zvečer v Rimu na olimpijskem stadionu igral z Laziem.