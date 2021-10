Derbi, ki to ni

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V 12. krogu se bosta že za uvod med seboj udarila vodilno moštvo francoske lige PSG in aktualni prvak Lille. Srečanje, ki bi načeloma moralo veljati za derbi kroga, a slaba forma prvakov kaže na to, da zvezdniški Parižani na domačem terenu ne bi smeli imeti prezahtevnega dela. Morda pa je ravno to srečanje priložnost za Lille, da se njegova rezultatska krivulja obrne.