De Bruyne po trku z Rudigerjem utrpel zloma nosne kosti in očesne votline

"Pravkar sem se vrnil iz bolnišnice. Diagnoza je pokazala, da sem utrpel zloma nosne kosti in očesne votline na levi strani obraza. Počutim se dobro, sobotni poraz pa še vedno boli," je na svojem Twitterju zapisal De Bruyne.

Hi guys just got back from the hospital. My diagnosis is Acute nose bone fracture and left orbital fracture. I feel okay now. Still disappointed about yesterday obviously but we will be back