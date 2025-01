Stroge omejitve porabe finančnih sredstev v španski ligi so botrovale registraciji Olma le do zadnjega dne leta 2024. Barcelona sodišču in La Ligi ni uspela predočiti dokumentov o uravnoteženi finančni bilanci v klubu.

Olmo, do poletja soigralec Benjamina Šeška in Kevina Kampla v Leipzigu, je bil sicer glavna okrepitev Barcelone pred sezono 2024/25, a je moral klub poleti izkoristiti eno od lukenj (izjema, ki klubom omogoča nadomeščanje dlje časa odsotnih nogometašev) v pravilih za začasno registracijo nogometaša. Na podoben način so iz Girone pripeljali Victorja.

Zavrnilo jih je tudi gospodarsko sodišče

Tudi zdaj so Katalonci iskali druge možnosti, da bi Olmovo registracijo podaljšali. Prav veliko možnosti jim zdaj ne preostaja več. Ob ponedeljkovo odločitvi sodišča v Barceloni je klub že prejšnji teden zavrnilo tudi gospodarsko sodišče.

Slednje je dovolilo prekomerno poraba sredstev za preprečitev dolgotrajne poškodbe danskega nogometaša Andreasa Christensena, ki bi spodkopala konkurenčnost moštva, a tega ni dovolilo za registracijo igralcev, katerih plače presegajo meje za tovrstne odhodke.

Foto: Guliverimage

Španski mediji pa so poročali, da je Barcelona vodstvu španskega prvenstva predložila dokumente, ki kažejo, da bo klub ustvaril 100 milijonov dolarjev s prodajo VIP-sedežev na prenovljenem Camp Nouu. S tem nameravajo nato financirati Olmovo registracijo, a tega niso dostavili.

Nogometaševa pogodba, ki je veljavna do konca sezone 2029/30, vsebuje klavzulo, ki mu dopušča, da zapusti klub brez odškodnine, v kolikor ne bi bil pravočasno registriran do konca sezone 2024/25.

Morebitni odhod španskega reprezentanta zaradi administrativnih zapletov bi bil hud udarec v boju za naslov za trenutno tretjeuvrščeno zasedbo lige. Foto: Guliverimage

Nogometaš, ki je glede na pogodbo takorekoč prosti igralec, čeprav v klubu še iščejo rešitve, se na zaplet še ni odzval. Je pa davi v jutranjih urah na družbenih omrežjih zapisal, da je čas za leto 2025, temu pa dodal modro in rdeče srce v klubskih barvah Barcelone.