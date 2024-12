Stroge omejitve porabe finančnih sredstev v španski ligi so botrovale registraciji Olma le do zadnjega dne leta 2024. Olmo je bil sicer glavna okrepitev Barcelone pred sezono 2024/25, a je moral klub poleti izkoristiti eno od lukenj (izjema, ki klubom omogoča nadomeščanje dlje časa odsotnih nogometašev) v pravilih za začasno registracijo nogometaša.

Tudi zdaj so Katalonci iskali druge možnosti, da bi Olma registrirali pred polnočjo in začetkom leta 2025, saj so že pred tem izčrpali vse pravne poti. Sodišče v Barceloni je namreč v ponedeljek zavrnilo prošnjo za podaljšanje registracije, podobno je pretekli teden odločilo tudi gospodarsko sodišče v katalonski prestolnici.

Slednje je dovolilo prekomerno poraba sredstev za preprečitev dolgotrajne poškodbe danskega nogometaša Andreasa Crhistensena, ki bi spodkopala konkurenčnost moštva, a tega ni dovolilo za registracijo igralcev, katerih plače presegajo meje za tovrstne odhodke.

Brez registracije bo prost igralec

Španski mediji so danes po pisanju AFP poročali, da je Barcelona vodstvu španskega prvenstva predložila dokumente, ki kažejo, da bo klub ustvaril 100 milijonov dolarjev s prodajo VIP-sedežev na prenovljenem Camp Nouu. S tem nameravajo nato financirati Olmovo registracijo.

Nogometaševa pogodba, ki je veljavna do konca sezone 2029/30, vsebuje klavzulo, ki mu dopušča, da zapusti klub brez odškodnine, v kolikor ne bi bil pravočasno registriran do konca sezone 2024/25.

Morebitni odhod španskega reprezentanta zaradi administrativnih zapletov bi bil hud udarec v boju za naslov za trenutno tretjeuvrščeno zasedbo lige. Šestindvajsetletni Olmp je to sezono dosegel pet golov v prvenstvu, pred tem pa je bil eden ključnih členov španske reprezentance ob osvojenem naslovu evropskih prvakov v Nemčiji.