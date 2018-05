Dan po podvigu novo veliko priznanje za Jana Oblaka

Čeprav je odigral le šest tekem v ligi Europa (Atletico je v tem tekmovanju, v katerega je prišel po izpadu iz lige prvakov, v tej sezoni nastopil devetkrat), je bils strani Uefe izbran v najboljšo ekipo tekmovanja, v katerem se je Atletico po zmagi s 3:0 nad Marseillom v finalu v Lyonu veselil lovorike.

"Neverjeten vratar, ki se je izkazal takrat, ko je bilo najbolj potrebno," so o njem zapisali pri Uefi v obrazložitvi izbora ekipe, v kateri se je sicer znašlo 18 nogometašev. Ob njem tudi vratar lizbonskega Sportinga Rui Patricio.

Oblak je sicer na šestih tekmah lige Europa prejel le dva gola in na štirih tekmah ohranil nedotaknjeno mrežo.

Med branilce so pri Uefi uvrstili Leonarda Bonuccija (Milan), Diega Godina (Atletico), Stefana Lainerja (Salzburg), Luiza Gustava (Marseille), Bouna Sarra (Marsille), veziste Bruna Fernandesa (Sporting), Nayja Keito (Salzburg), Kokeja (Atletico), Saula Nigueza (Atletico), Gabija (Atletico), Diadieja Samassekouja (Salburg) ter napadalce Gelsona Martinsa (Sporting), Antoina Griezmanna (Atletico), Cira Immobileja (Lazio), Dimitrija Payeta (Marseille) in Tima Wernerja (Leipzig).

