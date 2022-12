Ajax prekinil z nizozemskim zvezdnikom in mu naredil uslugo

Daley Blind ima dolgo zgodovino z Ajaxom, nenazadnje je tam leta 2008 začel svojo poklicno pot, v Amsterdam pa se je vrnil leta 2018 po štirih letih pri Manchester Unitedu. Zdajšnja pogodba z Ajaxom bi se mu iztekla poleti, a sta se klub in igralec po poročanju nemške tiskovna agencije dpa dogovorila za predčasno prekinitev, da bi si lahko Blind poiskal nov klub v zimskem prestopnem roku.

December 27, 2022: Thanks for everything, @BlindDaley!



333 matches

13 goals

7 x Eredivisie Champion

2 x KNVB Cup

2 x Johan Cruijff Shield⁰

1 x Ajax Player of the Year in 2013

1 x Eredivisie Player of the Year in 2014 pic.twitter.com/wHirzlUnnZ