Norveški zvezdnik Erling Braut Haaland je v vlogi nogometaša z največjo tržno vrednostjo na svetu po oceni Transfermarkta užival le 50 dni. Kmalu po koncu SP 2022, ki ga je za razliko od večine najboljših nogometašev na svetu spremljal zgolj v vlogi gledalca, ga je prehitel Kylian Mbappe. Francoz, najboljši strelec mundiala v Katarju in "nesrečni" svetovni podprvak, se je tako vrnil na prestol. Po svetovnem prvenstvu se je vrednost povzdignila še 52 igralcem. Ene so se še kako razveselili slovenski južni sosedi …

Tik pred božičem je Transfermarkt, ki je tesno vpet v dogajanje na nogometnem trgu in na podlagi najrazličnejših analiz in ocen določa tržne vrednosti igralcev, osvežil vrednosti najbolj izstopajočih nogometašev na letošnjem svetovnem prvenstvu in poskrbel za veliko spremembo na lestvici najdražjih nogometašev.

Skandinavec je bil najdražji na svetu le 50 dni

Erling Haaland z Norveško še ni nastopil na velikem tekmovanju. Foto: Reuters Če je od 3. novembra do 23. decembra med igralci z najvišjo tržno vrednostjo kraljeval Norvežan Erling Braut Haaland (170 milijonov evrov), ki se je letos predstavil tudi slovenskim ljubiteljem nogometa in v Stožicah prispeval edini zadetek za Norveško (1:2), sicer pa navdušuje z neverjetnim povprečjem doseganja zadetkov v dresu Manchester Cityja, se je v zadnjem tednu koledarskega leta 2022 na vrhu zgodila rošada. Svetlolasi Skandinavec ni več najboljši, na prvo mesto se je vrnil Kylian Mbappe.

Njegova vrednost se je po imenitnih predstavah v Katarju povzpela za 20 milijonov evrov. Če je poprej znašala 160, se je nato povzpela na 180, kar je zadoščalo, da je francoski napadalec z vrha zrinil Haalanda. Mladi Norvežan je v času SP 2022 miroval in ni igral na uradnih srečanjih, njegova tržna vrednost pa se v tem obdobju ni spreminjala.

Vrnil se je tja, kjer je bil že pred 3. novembrom

Na svetu od 23. decembra ni nogometaša, ki bi se lahko pohvalil s tako visoko tržno vrednostjo, kot jo ima Kylian Mbappe. Foto: Reuters Drugače je bilo z Mbappejem, ki je v Katarju pokazal vrhunske predstave in dal vedeti, da ga niso zaman oklicali za vlečnega konja nove zvezdniške generacije modernega nogometa, ki bi mu lahko vladal še vrsto let.

Mbappeju ni manjkalo veliko, pa bi 18. decembra v Katarju ubranil naslov svetovnega prvaka in že drugič v svoji karieri postal najboljši na svetu. V finalu je kar štirikrat premagal vratarja Argentine Emiliana Martineza (dvakrat v rednem delu, enkrat v podaljšku, enkrat pa še pri izvajanju enajstmetrovk), a tudi to ni pomagalo, da bi Francozi premagali gavče. Dva dni pozneje je praznoval 24. rojstni dan, misli pa so se še vračale na razburljiv dvoboj z Argentinci, ki svetovne nogometne javnosti ni pustil ravnodušne.

Slab teden pozneje, ko se je Mbappe že pridružil treningom PSG, s katerim želi v tej sezoni osvojiti največjo klubsko nagrado v evropskem nogometu, ligo prvakov, pa je hitronogi Francoz prejel tolažbo, ki je ne gre prezreti, in po slabih dveh mesecih znova postal najdražji nogometaš na svetu. Tisto, kar je bil že pred 3. novembrom.

Nogometaš, država Klub, država Vrednost Kylian Mbappe, Fra PSG, Fra 180* Erling Braut Haaland, Nor Manchester City, Ang 170 Vinicius Jr., Bra Real Madrid, Špa 120 Jude Bellingham, Ang Borussia Dortmund, Nem 110* Phil Foden, Ang Manchester City, Ang 110 Pedri, Špa Barcelona, Špa 100 Jamal Musiala, Nem Bayern München, Nem 100 Bukayo Saka, Ang Arsenal, Ang 100* Federico Valverde, Uru Real Madrid, Špa 100 Gavi, Špa Barcelona, Špa 90 Aurelien Tchouameni, Fra Real Madrid, Špa 90* Harry Kane, Ang Tottenham, Ang 90 Rafael Leao, Por Milan, Ita 85 Rodrygo, Bra Real Madrid, Špa 80 Declan Rice, Ang West Ham, Ang 80 Rodri, Špa Manchester City, Ang 80 Dušan Vlahović, Srb Juventus, Ita 80 Christopher Nkunku, Fra RB Leipzig, Nem 80 Bernardo Silva, Por Manchester City, Ang 80 Joshua Kimmich, Nem Bayern München, Nem 80 Mohamed Salah, Egi Liverpool, Ang 80 Kevin de Bruyne, Bel Manchester City, Ang 80 Antony, Bra Manchester United, Ang 75 Luis Diaz, Kol Liverpool, Ang 75 Joško Gvardiol, Hrv RB Leipzig, Nem 75* Lautaro Martinez, Arg Inter Milano, Ita 75 Gabriel Jesus, Bra Arsenal, Ang 75 Mason Mount, Ang Chelsea, Ang 75 Ruben Dias, Por Manchester City, Ang 75 Bruno Fernandes, Por Manchester United, Ang 75 Neymar, Bra PSG, Fra 75

*Dvig tržne vrednosti po SP 2022

Alvarez se je izenačil z velikim vzornikom

Lionel Messi in Julian Alvarez imata enako tržno vrednost. Foto: Reuters Med nogometaši, ki so na SP 2022 v pozitivnem smislu opozorili nase do te mere, da so pri Transfermarktu ocenili, da je napočil trenutek za dvig njihove tržne vrednosti, izstopa tudi nekaj svetovnih prvakov. 21-letni Argentinec Enzo Fernandez, za katerega vlada veliko zanimanje med angleškimi velikani in bi lahko v zimskem prestopnem roku zapustil Benfico (njegova odkupna klavzula znaša 120 milijonov evrov), je kot najboljši mladi nogometaš SP 2022 po novem vreden 55 milijonov evrov. Njegova vrednost se je podobno kot pri Mbappeju povišala kar za 20 milijonov evrov.

Visok skok je uspel tudi Julianu Alvarezu. Mladi napadalec Manchester Cityja je po novem vreden 50 milijonov evrov (prej 32), toliko kot njegov veliki vzornik in kapetan Lionel Messi. Na svetovnem prvenstvu sta imenitno sodelovala, najbolj bo ostal v spominu prekrasen zadetek Alvareza za končnih 3:0 v polfinalu proti Hrvaški, dosežen po asistenci Messija. In to kakšni! 35-letni velemojster se je na desni strani igrišča spustil v neposreden dvoboj s 15 let mlajšim hrvaškim branilcem Joškom Gvardiolom, ki je do takrat na mundialu dobil malodane vse večje dvoboje v obrambi in očaral ljubitelje nogometa z izjemnimi posredovanji.

Mladi hrvaški branilec Joško Gvardiol, ki si pri Leizpigu deli slačilnico s Kevinom Kamplom, bi lahko postal prvi branilec v zgodovini nogometa, za katerega bo snubec odštel vsaj sto milijonov evrov. Foto: Reuters

Messi, po oceni Transfermarkta najdražji nogometaš na svetu, ki je starejši od 34 let, si je takrat privoščil Hrvata, ki je zaradi poškodbe nosa na SP 2022 v Katarju nastopil z zaščitno obrazno masko, tako da se ga je oprijel vzdevek Zorro. Kar trikrat zapored mu je ušel in dokazal, da premore eksplozivnost in znanje, s kakršnim se v tem trenutku ne more pohvaliti nihče na tem planetu.

Mladi Hrvat postal najdražji branilec na svetu

Jude Bellingham je težko prebolel izpad Anglije v četrtfinalu SP proti Franciji. Foto: Reuters Gvardiol je na edini poraz, ki ga je doživel s Hrvaško v Katarju, odgovoril izjemno. Na tekmi za tretje mesto je kmalu po začetku dvoboja zatresel mrežo Maroka in ognjenim pomagal do brona, ki je pri slovenskih sosedih znova sprožil ogromno evforijo. Mlademu Hrvatu je tržna vrednost zrasla s 60 na 75 milijonov evrov, s čimer je postal najdražji branilec na svetu.

Toliko je vreden le še Portugalec Ruben Diaz, ki je v Katarju nepričakovano v četrtfinalu priznal premoč Maročanom. Gvardiolova odkupna klavzula pri rdečih bikih v Leipzigu, s katerimi ga veže pogodba do poletja 2024, znaša 110 milijonov evrov, glede na zanimanje skoraj vseh največjih evropskih klubov, v medijih prevladujejo Real Madrid, Manchester United, Chelsea, PSG in Manchester City, pa bi lahko že v zimskem prestopnem roku dočakali rekordno prodajo: najdražji prestop branilca, morda prvič v zgodovini nogometa izražen s trimestnim številom milijonov evrov.

Bo Sofyan Amrabat zapustil Fiorentino in se preselil na Otok? Foto: Reuters

Prihodnji mesec, ko bo potekal zimski prestopni rok, bo ogromno govora tudi o nekaterih drugih vročih junakih SP 2022. Liverpool naj bi se zanimal za angleškega najstnika Juda Bellinghama (nova vrednost 110 milijonov evrov), ki bi lahko napolnil blagajno Borussie Dortmund, za napadalca Nizozemske Codyja Gakpa (PSV – 60 milijonov evrov) se zanima Manchester United, za zveznega igralca Maroka Sofyana Amrabata (Fiorentina – 25 milijonov evrov) pa Liverpool. Sodeč po tem se obeta vse prej kot dolgočasen zimski prestopni rok. Če bo pester vsaj polovično tako kot nedavno svetovno prvenstvo v Katarju, bo na svetovni nogometni tržnici napeto od prvega do zadnjega januarskega dneva!