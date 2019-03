Da lahko to občutiš, moraš iti v Turčijo #video

Letos pozimi je iz Empolija, za katerega je sicer redno igral, sprejel nov izziv. Za 6,5 milijona evrov je prestopil v znameniti Fenerbahče. Resda je bil v Italiji član prvoligaša, a sta prestop k 19-kratnemu turškemu prvaku iz Istanbula in večmilijonska pogodba poskrbela, da je Miha Zajc na tokratni kvalifikacijski tekmi prišel z nekoliko drugačnim in boljšim statusom.

Že ob prihodu v 16-milijonski Istanbul je videl, kaj pomeni, ko postaneš nogometaš najbolj priljubljenega turškega kluba. ''Klub je ogromen. Težko si je predstavljati iz Slovenije. Moraš priti v Turčijo, da vidiš, kaj to pomeni,'' je o veličini instanbulskega velikana povedal nekdanji član Celja in Olimpije.

Navijači jim stojijo ob strani tudi, ko jim ne gre

Nobena skrivnost ni bila, da je bil 24-letnik iz Šempetra pri Gorici nezadovoljen s svojim statusom v Empoliju. Zato je bil podpis pogodbe s turškim velikanom več kot dobrodošel. ''Zame je pomembno, da dobro treniram in nato dobro igram. Zadetki so le pika na i. Zdaj, ko nam ne gre, ni pomemben posameznik, v ospredje je treba postaviti ekipo. Le z dobrimi rezultati nato zrasteš. Mislim, da so to prepoznali tudi navijači. Vidijo, da si želimo, in nam stojijo ob strani tudi, ko nam ne gre,'' dodaja trenutno najbolj vroč slovenski reprezentant.

Fenerbahče trenutno zaseda šele 13. mesto

Poleg tega je zabil gol na mestnem derbiju proti Bešiktašu. Se pa tekmovalno kljub veliko bolj zvenečemu imenu za Zajca vseeno ni bo veliko spremenilo. Fenerbahče je daleč od slave preteklih let, saj je trenutno zaseda šele 13. mesto v turški Süper ligi.



''Bolj kot pritisk kluba so zame nova pričakovanja navijačev. Fenerbahče je klub, ki ga zanimajo lovorike in želi biti vedno prvi. Tega do zdaj nisem bil navajen. A to je le pozitivno in s tem lahko le rasteš,'' še pove.

Tudi pritiski medijev in javnosti so v dresu velikana posebni. Že dejstvo, da je na štadionu v povprečju slabih 36 tisoč fanatičnih navijačev, pove dovolj.

