Uradno: Solskjaer je v sedmih nebesih, prav tako navijači

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Norvežan prestal test in dobil nagrado

Ole Gunnar Solskjaer pravi, da je bil vedno dovolj neumen, ali če hočete naiven, da bo nekega dne vodil Manchester United. Sanje so postale resničnost.

Ole Gunnar Solskjaer pravi, da je bil vedno dovolj neumen, ali če hočete naiven, da bo nekega dne vodil Manchester United. Sanje so postale resničnost. Foto: Reuters

Angleški nogometni velikan Manchester United nima več začasnega trenerja. Norveški strokovnjak Ole Gunnar Solskjaer je upravičil visoka pričakovanja ter po pričakovanju postal glavni trener zasedbe z Old Trafforda z dolgoročno pogodbo, so potrdili v klubu. Z rdečimi vragi je sklenil triletno pogodbo.

Solskjaer je vodenje rdečih vragov prevzel decembra, ko so vodilni možje United s kluba napodili Portugalca Joseja Mourinha. Najprej je prišel z namenom, da bo vlogo začasnega trenerja opravljal le do konca te sezone, a je preizkusi opravil z odliko ter za nagrado prejel triletno pogodbo.

Ole je presrečen

"Že od prvega dne sem se v tem posebnem klubu počutil kot doma," je ob podpisu pogodbe povedal norveški strokovnjak. "V čast mi je bilo biti igralec Uniteda, tudi trenersko pot sem začel tukaj. Kaj reči, v zadnjih mesecih sem resnično užival. To je služba, o kateri sem vedno sanjal. Presečen sem, da bom lahko s tem klubom delal tudi v prihodnje," je še dodal.

V ligi prvakov izločil PSG

Solskjaer se je podpisal pod 14 zmag na uvodnih 19 tekmah, v premier ligi pa je od njegova prihoda osvojil več točk kot katerakoli druga ekipa. Premagal je Tottenham, Arsenal, Chelsea in v ligi prvakov PSG ter se tako prebil med osem najboljših klubov v Evropi. Nekdanja legenda pa ni bila uspešna le rezultatsko, nogometašem je vrnil nasmeh na obraz, ti pa so ga vzljubili. Prav tako tudi navijači, ki so zanj zahtevali dolgoročno pogodbo že po nekaj tekmah pod njegovim vodstvom.

"Čestitke, šef," se je že oglasil napadalec Uniteda, Marcus Rashford, ki se vrača po poškodbi in bo na voljo trenerju za obračun konec tedna proti Watfordu.

Prejel bo sedem milijonov evrov na sezono, dobro polovico tistega, kar je imel v pogodbi zapisano Mourinho, navajajo mediji.

Preberite še: