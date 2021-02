Čudežna obramba Oblaka, po kateri še bolj diši po naslovu Atletica! #video

V sredo se je pred praznimi tribunami stadiona Ciudad de Valencia igrala prestavljena tekma 2. kroga španskega prvenstva. Pomerila sta se Levante in Atletico. Dve minuti pred koncem je bilo še vse odprto, rezultat je bil 1:1, proti vratom Atletica pa je zelo nevaren strel sprožil Carlos Clerc. Če bi zadel, bi bil to eden najlepših zadetkov kroga, saj bi mu uspel atraktiven volej. Ko pa so navijači Levanteja, ki so tudi tokrat morali spremljati dvoboj zgolj pred zasloni, že videli žogo v mreži, je sledila mojstrska poteza Jana Oblaka, ki še kako odmeva po Španiji.

Vrhunci dvoboja v Valencii, Oblakova obramba tekme pri 1:20:

HIGHLIGHTS | Plenty of chances for @LevanteUDen and @atletienglish but it ends in a draw at the Ciutat de Valencia! 🤝#LevanteAtleti #LaLigaSantander pic.twitter.com/MpU3G176kw — LaLiga English (@LaLigaEN) February 17, 2021

Škofjeločan je poskrbel, da je ostalo pri neodločenem rezultatu. Z izjemnim refleksom je z roko ustavil strel Clerca, dvoboj pa se je končal brez zmagovalca. Atletico je z novo točko najbližjemu zasledovalcu na lestvici, mestnemu rivalu Realu, ki tudi brani naslov španskega prvaka, ušel na +6, tretjeuvrščena Barcelona pa zaostaja že za 9 točk. In ne pozabimo, Atletico je odigral tekmo manj od največjih tekmecev, tako da vedno bolj diši po naslovu španskega prvaka. Rdeče-beli so ga nazadnje osvojili leta 2014, tik pred tem, ko je iz Lizbone prišel Oblak.

Oblak: Zmanjkalo je nekaj sreče

Luis Suarez, s 16 zadetki najboljši strelec la lige, tokrat ni zadel v polno. Foto: Reuters ''Ne gledamo na točkovno prednost. Tokrat smo osvojili točko, zdaj pa se bomo osredotočili le na to, da zmagamo na vsaki od naslednjih tekem,'' je po dvoboju pred televizijskimi kamerami povedal kapetan slovenske izbrane vrste.

''Igrali smo dobro, a nas je napaka v obrambi stala prejetega zadetka. Levante si po tem ni ustvaril veliko priložnosti, mi pa smo jih zapravili kar nekaj. Do zmage nam je zmanjkalo nekaj sreče,'' je dodal Oblak, ki ga je v 17. minuti premagal Makedonec Enis Bardhi, nato pa je do konca prvega polčasa rezultat poravnal Marcos Llorente.

V drugem delu je Atletico zapravil kar nekaj priložnosti, po najlepši se je za glavo držal Angel Correa. Atletico je streljal šestkrat v okvir vrat gostiteljev, a se je še vedno izkazal domači vratar Aitor Fernandez, ki je bil tudi izbran za najboljšega igralca tekme.

Atletico in Levante se bosta še enkrat pomerila v soboto, tokrat v Madridu. Foto: Guliverimage

To je bil še drugi remi Atletica v zadnjih treh krogih. Los Colchoneros so sicer v la ligi neporaženi na 11 tekmah zapored. Trenerju Diegu Simeoneju je polepšala dan vrnitev Portugalca Joaa Felixa, ki je zaigral prvič, odkar se je vrnil po prestani okužbi s koronavirusom.

Atletico bo naslednjič na delu v soboto. Zanimivo je, da se bo še enkrat v nekaj dneh pomeril z Levantejem, tokrat na praznem stadionu Wanda Metropolitano.