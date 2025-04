Timi Max Elšnik po Olimpiji prvak še s Crveno zvezdo

V Franciji si je šest krogov pred koncem prvenstva zagotovil novo državno zvezdico bogati PSG , v Srbiji pa so že sedem krogov pred koncem nogometaši Crvene zvezde osmič zapovrstjo postali prvaki Srbije. To je že 36. naslov državnega prvaka rdeče-belih. Pred drugouvrščenim Partizanom imajo neulovljivih 23 točk prednosti.

Crvena zvezda je do naslova prišla brez izgubljene tekme. V 30 tekmah je le dvakrat remizirala. Dosegla je 106 zadetkov, prejela pa 22.

𝟑𝟔🏆 Zvezda osvojila najraniju titulu u istoriji!



🔴⚪️ #fkcz pic.twitter.com/r1coOv7NGU — FK Crvena zvezda (@crvenazvezdafk) April 6, 2025

Rdeče-beli, ki so pred 34 leti postali tudi evropski prvaki, so do novega srbskega državnega naslova prišli z zmago 3:1 proti OFK Beogradu. Celotno tekmo v dresu prvakov je odigral tudi slovenski reprezentant Timi Max Elšnik, novopečenim srbskim prvakom pa je v jesenskem delu do izjemnih rezultatov pomagal tudi Vanja Drkušić, ki se je po izpadu iz lige prvakov vrnil v St. Peterburg k Zenitu.