PSG s 23. zmago prvak že šest krogov pred koncem

Nogometaši Paris Saint-Germaina so vnovič postali francoski prvaki, potem ko so v 28. krogu z 1:0 ugnali Angers. Edini gol na tekmi je dosegel Desire Doue v 55. minuti. Za PSG je to četrti zaporedni naslov.

To je že 11. naslov za PSG v zadnjih 13 letih. V francoskem prvenstvu so neporaženi že 39 tekem zapored. Zadnji poraz so doživel lani maja proti Toulousu (1:3), zdajšnjemu delodajalcu slovenskega legionarja Mihe Zajca. Imenitno sezono pa lahko z lovoriko sklenejo tudi v pokalu, kjer se bodo v finalu udarili z nekdanjimi varovanci Luke Elsnerja, Reimsom, ter v ligi prvakov, kjer so se po izjemnih predstavah proti Liverpoolu uvrstili med osem najboljših.

Takole so trenerja Luisa Enriqueja metali v zrak. Foto: Reuters

Francosko prvenstvo, 28. krog:

Petek, 4. april:

Sobota, 5. april:

Nedelja, 6. april:

Lestvica: