Crvena zvezda do pete zaporedne in skupno 33. lovorike

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometaši Crvene zvezde so osvojili naslov srbskega državnega prvaka.

Nogometaši Crvene zvezde so osvojili naslov srbskega državnega prvaka. Foto: Reuters

Nogometaši Crvene zvezde so osvojili naslov srbskega državnega prvaka. V zadnjem, sedmem krogu so v ligi za prvaka s 3:1 na domačem igrišču premagali Voždovac in se veselili petega zaporednega naslova, skupno pa že 33. v zgodovini kluba.