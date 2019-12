Črn teden nizozemskega zvezdnika. Po vročem torku še grozna nedelja.

Sredi tedna je bil v središču pozornosti zaradi incidenta, ki ga je zakuhal po koncu torkove tekme proti RB Leipzigu , na kateri je z golom Lyon popeljal v izločilne dele lige prvakov, danes spet polni medijski prostor, a na žalost iz zanj veliko slabših razlogov. Memphis Depay se je hudo poškodoval na tekmi francoskega prvenstva proti Rennesu in je najverjetneje že zaključil s sezono, kar pomeni, da Nizozemca ne bomo videli v izločilnih delih lige prvakov in niti ne na evropskem prvenstvu 2020.

Memphis Depay jo je skupil v prvem polčasu po dvoboju z branilcem Rennesa Hamarijem Traorejem, po katerem se je za nekaj časa še vrnil na igrišče, a je potem ob polčasu ostal v garderobi in se nanj ni več vrnil. Takoj po tekmi je postalo jasno, zakaj.

Uradnih informacij o njegovi poškodbi še ni, a pri L'Equipe, pri katerem se sklicujejo na vire blizu zdravniške službe Lyona, trdijo, da si je 25-letni krilni nizozemski reprezentant strgal kolenske vezi, kar najverjetneje pomeni, da je sezona 2019/20 zanj že končana.

Da je hudo, sta potrdila tudi trener in direktor

"Za nami je res slab večer," je po tekmi povedal trener Lyona Rudi Garcia, ki je ostal brez svojega najboljšega nogometaša in, da bi bil večer še bolj črn, izgubil z 0:1, potem ko so gostje do zmagovitega gola prišli v 89. minuti.

"On je naš vodja. To je za nas zelo slaba novica. Morda je zanj sezone že konec," pa je povedal direktor Lyona, njegov nekdanji legendarni nogometaš, ki je šel v zgodovino kot eden največjih mojstrov prostih strelov, Brazilec Juninho Pernambucano.

Depay je kapetan in z naskokom najboljši strelec Lyona v tej sezoni. V prvenstvu je na 13 tekmah zabil 9 golov, v ligi prvakov pa v petih nastopih zmogel pet golov.

V kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2020 je v majici Nizozemske blestel, zdaj pa vse kaže, da ga na zaključnem turnirju prihodnje poletje ne bomo videli. Foto: Getty Images

Hud udarec tudi za Nizozemsko

Če se bodo informacije o njegovi hudi poškodbi izkazale za resnične in do konca sezone res ne bo igral, bo Depay zagotovo izpustil tudi evropsko prvenstvo 2020, na katerem bo Nizozemska v skupinskem delu v Amsterdamu igrala proti Ukrajini, Avstriji in zmagovalcem play-offa D (Gruzija, Belorusija, Severna Makedonija in Kosovo).

Depay je bil s šestimi goli in kar osmimi asistencami v šestih nastopih eden ključnih mož Nizozemske v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2020.

Za Nizozemsko je do zdaj zbral 51 nastopov in zabil 19 golov.