Incident v Lyonu. Zvezdnik Francozov napadel navijača. #video

Skupina G lige prvakov je v torek ponudila pravcato dramo na igrišču. Vse do deset minut pred koncem je kazalo, da bodo tri ekipe imele sedem točk, zaradi gola več v gosteh z medsebojnih tekem proti Zenitu in boljšem izkupičku s tekem proti Lyonu pa bo ob že uvrščenem RB Leipzigu med najboljših 16 napredovala Benfica, ki je v Lizboni proti Rusom vodila z 2:0 (na koncu je bilo 3:0).

Lyon je namreč proti RB Leipzigu, ki si je prvo mesto v skupini zagotovil že pred zadnjo tekmo, pred domačimi navijači zaostajal z 1:2. Potem pa je v 82. minut za 2:2, remi in osmino finala zadel prvi zvezdnik in tudi kapetan domačega moštva Memhips Depay. Nogometaši Lyona so do konca držali, prišli do točke in se kot drugi iz skupine G prebili v nadaljnje tekmovanje.

Po koncu tekme so se skupaj z navijači veselili še drugega preboja v osmino finala lige prvakov v dveh sezonah v nizu, nekaj navijačev pa je ob tem priteklo na zelenico leta 2016 odprtega štadiona Groupama v Lyonu. Med njimi tudi eden, ki je v rokah držal transparent z žaljivkami na račun nogometaša Lyona Marcela. Brazilca je upodobil kot osla in ob tem izkušenemu branilcu Lyona sporočil, naj čim prej zapusti klub.

... potem pa je po koncu tekme zakuhal incident, zaradi katerega je danes v središču pozornosti. Foto: Reuters

Memphis Depay: Navijači so pljuvali po nas!

Depay je kot kapetan Lyona želel zaščititi soigralca, stekel je proti omenjenemu navijaču in mu iz rok iztrgal transparent, potem pa je izbruhnilo prerivanje med navijači in preostalimi nogometaši, ki so priskočili na pomoč. Pozneje se je dogajanje umirilo, a je bil 25-letni nekdanji zvezdnik Manchester Uniteda, ki je v Lyon prišel leta 2017, vidno razburjen. "Poglejte me v oči. Razjarjen sem, jezen. Ne vem, kaj naj rečem," je Depay govoril v novinarske mikrofone takoj po tekmi, javil pa se je tudi danes, dan po tekmi, in razložil, kaj se je dogajalo, ob tem pa od kluba zahteval tudi sankcije za nekatere navijače Lyona.

"Nekdo bo moral prevzeti odgovornost. Ne vem, kako so se ti navijači znašli na zelenici. Uvrstiš se v nadaljnje tekmovanje, dosežeš velik uspeh, potem pa moraš igrišče zapustiti v takšnih pogojih. Je to normalno? Nekaj je narobe. Lovil sem navijača, da bi iz rok izpustil žaljiv transparent. Navijači so pljuvali po nas! Še nikoli nisem doživel česa takega," povedal Depay, ki so mu v bran stopili tudi v klubu, a za zdaj o tem, kakšne bodo posledice incidenta, ni znano nič.

Kaj se je dogajalo po tekmi v Lyonu:

Trener Lyona ga je pohvalil

"Pokazal je, da je pravi kapetan. Odzval se je kot pravi kapetan. To je tudi dokaz kohezije, solidarnosti in značaja te ekipe," je povedal trener Lyona Rudi Garcia, ki je na klop tega francoskega prvoligaša prišel sredi oktobra. Pred tem je Lyon vodil Sylvinho, ki je v klub prišel letos poleti, a v njem zdržal samo tri mesece, potem pa se je moral po slabih rezultatih v francoskem prvenstvu, v katerem je Lyon trenutno šele na sedmem mestu, posloviti.

Trener Lyona Rudi Garcia je po tekmi pohvalil svojega kapetana. Foto: Reuters

"Ta uspeh je tudi uspeh Sylvinha," na Brazilca ob velikem zmagoslavju ni pozabil zdajšnji trener Garcia, ki je še v prejšnji sezoni sedel na klopi Marseilla.

Lyon se je sicer še enajstič uvrstil v izločilne dele lige prvakov. Vselej mu je to uspelo v tem tisočletju, najdlje pa je prišel v sezoni 2009/10, ko je prišel vse do polfinala in tam izgubil proti münchenskemu Bayernu.

Lyon v ligi prvakov:

2000/01: skupinski del, 2. faza

2002/03: skupinski del

2003/04: četrtfinale

2004/05: četrtfinale

2005/06: četrtfinale

2006/07: osmina finala

2007/08: osmina finala

2008/09: osmina finala

2009/10: polfinale

2010/11: osmina finala

2011/12: osmina finala

2015/16: skupinski del

2018/19: osmina finala

2019/20: vsaj osmina finala