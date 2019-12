Elsner želi končati črni niz, Berić izziva najboljši francoski klub

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Luka Elsner je z Amiensom izgubil zadnje štiri tekme francoskega prvenstva in padel na 17. mesto.

Nogometaši Lilla so v uvodni tekmi 18. kroga francoskega prvenstva premagali Montpellier (2:1). Na lestvici zaostajajo le za Marseillom, ki ga danes čaka gostovanje pri Metzu, in vodilnim PSG, ki se bo v nedeljo zvečer mudil pri Berićevem St. Etiennu. Nantes Reneja Krhina in Denisa Petrića bo na delu v Nimesu, Amiens pa bo skušal pod vodstvom Luke Elsnerja prekiniti niz štirih zaporednih porazov v obračunu proti sosedu z razpredelnice, Dijonu.