Cristiano Ronaldo se je oglasil prvič po hudi tragediji

Družino nogometnega superzvezdnika Cristiana Ronalda je v ponedeljek prizadela huda tragedija, saj je ob rojstvu bitko za življenje izgubil njegov sin. Huda tragedija je združila tudi nogometni svet, kar so dokazali tudi navijači na torkovi tekmi angleškega prvenstva med Liverpoolom in Manchester Unitedom.

Cristiano Ronaldo je skupaj s partnerico Georgino Rodriguez v ponedeljek sporočil, da je družino doletela huda tragedija. Ob rojstvu dvojčkov je namreč preživela le deklica, medtem ko je sin ob rojstvu umrl. Zaradi tega je Ronaldo tudi izpustil torkov obračun premier lige, kjer je njegov Manchester United s kar 0:4 klonil proti Liverpoolu.

Gostitelji angleškega derbija pa so se na Anfieldu izkazali z lepo podporo portugalskemu nogometašu, ki je sicer član enega izmed največjih rivalov Liverpoola, in pokazali, da je nogomet lahko veliko več kot le golo tekmovanje. V sedmi minuti tekme so navijači na Anfieldu vstali in v znak podpore in sočutja Portugalcu namenili aplavz, ob tem pa zapeli tudi himno kluba You'll never walk alone. Tragičnemu dogodku so se z žalnimi trakovi na dresih poklonili tudi nogometaši obeh klubov.

"Zame je bila sedma minuta nepomembnejši trenutek tekme. Toliko stvari v življenju je pomembnejših od nogometa. Sočustvujemo s Cristianom in njegovo družino. V takšnih trenutkih rivalstvo ni pomembno, in ravno to bi moralo biti bistvo nogometa," je po tekmi razlagal trener Liverpoola Jürgen Klopp.

Na dogodek pa se je danes na Instagramu prvič po tragediji odzval tudi Ronaldo. "En svet, en šport, ena globalna družina. Hvala, Anfield. Jaz in moja družina ne bomo nikoli pozabili tega trenutka spoštovanja in sočutja," je ob videu iz Anfielda zapisal 37-letni Portugalec.

Preberite še: