Nogometni zvezdnik Cristiano Ronaldo je na Instagramu konec oktobra razkril novico, da se bo njegova velika družina še razširila. S partnerico Georgino Rodriguez sta se veselila prihoda dvojčkov, a je njihova družina zdaj utrpela veliko izgubo.

"Z veliko žalostjo sporočamo, da se je danes za vedno poslovil naš fantek. To je največja bolečina, ki jo lahko občuti starš. Le rojstvo hčerke nama v tem trenutku daje moč in naju navdaja z vsaj nekaj optimizma in veselja. Rada bi se zahvalila zdravnikom in medicinskim sestram za njihovo izjemno skrb in podporo. Vsi smo na tleh in v tem trenutkih prosimo za spoštovanje naše zasebnosti," je med drugim zapisal Portugalec.

Ronaldo ima sicer od prej že štiri otroke. Leta 2010 se je rodil Cristiano mlajši, leta 2017 pa še dvojčka Eva in Mateo. Vsi trije otroci so se rodili s pomočjo nadomestne matere. Medtem je spoznal Georgino, s katero imata še svojo biološko hčer Alano Martino, ta se je prav tako rodila leta 2017.