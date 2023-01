Nov udarec za Ronalda. Svet obšel posnetek bogatega Arabca, ki mu očita ... #video

Portugalski nogometni superzvezdnik Cristiano Ronaldo za zdaj v dresu Al Nassra še ni pokazal tistega, kar so od njega pričakovali bogati Savdijci. Razočaranje je veliko, česar ni skrival eden izmed veljakov. Domnevno gre za enega izmed klubskih direktorjev, ki je pred kamerami besno poudaril: ''Zanj smo dali 200 milijonov evrov, on pa zna reči le Siuuuu." Zaigrano ali ne, posnetek je kmalu postal spletna uspešnica.

Ko se je Cristiano Ronaldo, eden najbolj priljubljenih športnikov na svetu, v začetku leta tudi uradno preselil v Savdsko Arabijo in oblekel dres Al Nassra, je ta del sveta zajela ogromna nogometna evforija. Pričakovanja so bila visoka, prav tako prejemki izkušenega Portugalca, ki je prvič v karieri zapustil Evropo in sprejel rekordno bogato ponudbo Savdijcev.

Tako se je veselil, ko je na krstni tekmi v Savdski Arabiji, ko je nosil dres selekcije prvenstva proti PSG, dvakrat zatresel mrežo francoskih prvakov. Foto: Reuters

Zvezdnik, ki bo prihodnji teden dopolnil 38 let, za zdaj ne more biti pretirano zadovoljen z učinkom na igrišču. Začelo se je z zapletom, saj je moral najprej odslužiti kazen, ki jo je zaradi nešportnega obnašanja (incident z mladim navijačem, ki mu je po tekmi z Evertonom razbil telefon) prejel na Otoku.

Tako je za Al Nassr debitiral na ekshibicijski tekmi proti PSG, kjer je resda dvakrat zadel, a ostal brez zmage (3:4), na prvi prvenstveni tekmi v Savdski Arabiji pa je njegova strelska statistika ostala prazna. Čeprav je takrat Al Nassr zmagal (1:0), so navijači bogatega kluba od CR7 pričakovali več.

V superpokalnem tekmovanju je zapravil priložnost, da bi kmalu po prihodu že osvojil prvo lovoriko v Savdski Arabiji. Foto: Reuters

Podobno je veljalo za polfinalno srečanje superpokala, v katerem je Al Nassr doživel prvi poraz z Ronaldom v zasedbi. Proti Al Ittihadu, klubu, ki ga je pred desetletjem kratek čas vodil tudi slovenski selektor Matjaž Kek, je izgubil z 1:3 in izpadel iz boja za lovoriko.

Se bo Ronaldo resnično vrnil v Evropo?

Cristiano Ronaldo že nosi kapetanski trak Al Nassra. Foto: Reuters Ronaldo se ni proslavil na tej tekmi, v prvem polčasu je zapravil zrelo priložnost za izenačenje, o kateri je po dvoboju spregovoril tudi njegov trener Rudi Garcia. Francoz je dal vedeti, da bi se lahko takrat spremenil potek srečanja, če bi Ronaldo zatresel mrežo tekmeca.

Nato je Garcia – pred leti je gostoval v Sloveniji in v Stožicah na kvalifikacijski tekmi za evropsko ligo z Marseillem remiziral proti Domžalam (1:1) – z napovedjo, da bi lahko po njegovem Ronaldo kariero vendarle sklenil v Evropi in ne Aziji, obudil govorice, ki so se pojavile kmalu po sklenitvi sodelovanja z Al Nassrom. Nanašale so se na možnost, da bi Ronaldo kot posojeni nogometaš savdijskega kluba v prihodnji sezoni zaigral za Newcastle, če bo ta zadržal visoko uvrstitev v angleškem prvenstvu in si zagotovil nastop v ligi prvakov.

Ker je Newcastle po tem, ko je klub prevzel Javni investicijski fond (PIF) Savdske Arabije, še kako odvisen od savdskega kapitala, ni izključeno, da bi se lahko v prihodnosti tovrstno sodelovanje tudi uresničilo. Za zdaj o tem pri Al Nassru molčijo. So pa nekateri izmed klubskih veljakov veliko bolj glasni, ko je govora o tem, ali je Ronaldo upravičil njihova pričakovanja.

Posnetek nezadovoljstva Savdijca nad predstavami Ronalda, ki je postal viralna uspešnica:

Posnetek negodovanja enega izmed direktorjev, ko je pred kamerami potožil: "Zanj smo dali 200 milijonov evrov, on pa zna reči le Siu (že tradicionalen vzklik ob proslavljanju njegovih zadetkov, op. p.)," je postal spletna uspešnica, a tudi dokaz, da kariera enega najboljših nogometašev vseh časov v bogati arabski deželi ne poteka po željah. Vsaj za zdaj.

Nova priložnost za dokazovanje ga čaka v petek. Takrat bo Ronaldo prvič gostoval v savdskem prvenstvu in se pomeril proti Al Fatehu.