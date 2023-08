Nekdanji trener Olimpije lahko uniči sanje Cristianu Ronaldu

Portugalski superzvezdnik Cristiano Ronaldo je bil že večkrat evropski kralj. Ligo prvakov je osvojil kar petkrat, je tudi njen absolutni strelski rekorder. Zdaj se želi povzpeti še na azijski vrh, a bi mu lahko že kaj hitro spodletelo. Al-Nassru v zadnjem obdobju ne gre najbolje, kritike letijo tudi na račun predstav Ronalda. Če bi zvezdniška zasedba razočarala navijače tudi danes, bi 38-letni Portugalec ostal brez azijske lige prvakov! In to ravno proti tekmecu, ki ga vodi stari znanec Olimpije in Stožic, katerega kariero je očrnila rasistična afera.

Evropska liga prvakov je njegovo tekmovanje. Obožuje njeno prepoznavno himno, na največjih evropskih stadionih je dosegel največ zadetkov, kar 140, in je absolutni rekorder. Glede na to, da se je najbližji zasledovalec Lionel Messi (129 zadetkov) poleti preselil v ZDA, bo Cristiano Ronaldo na vrhu lestvice ostal še dolgo časa. Zelo dolgo časa. Ko je CR7 v začetku leta ob velikem pompu prišel v Savdsko Arabijo, se je zavedal, da bo s tem izgubil stik z evropsko ligo prvakov.

Nekaj časa so se širile govorice, da bi lahko njegovi novi delodajalci sklenili dogovor z Newcastlom in bi kot posojen nogometaš Al Nassra okrepil srake, če se bodo uvrstile v ligo prvakov. Newcastlu je resnično uspelo, bil je izvrsten četrti v angleškem prvenstvu, Ronaldo pa je še vedno ostal pri Al-Nassru.

Portugalski superzvezdnik je nedavno osvojil prvo lovoriko z Al-Nassrom, odkar je zapustil Evropo. Foto: Reuters

V prejšnji sezoni je zapravil kar nekaj priložnosti za klubske lovorike. Njegov klub je izgubil boj za naslov prvaka, ni se mu izšlo tudi v pokalih. Imel je srečo, da Al-Nassr sodelujejo v tako razvejanem sistemu tekmovanj, tako da se mu je prejšnji teden ponudila nova priložnost. In res. Ronaldu se je posrečilo. Osvojil je arabski ligaški pokal, prvo lovoriko, odkar je zapustil Evropo.

Blede predstave v prvenstvu

Sadio Mane se je poleti iz Münchna preselil v Riad. Foto: Reuters Vseeno pa navijači bogatega kluba iz Riada ne morejo biti preveč zadovoljni, saj je zvezdniška zasedba, ki je v poletnem prestopnem roku pozdravila številne okrepitve iz Evrope, ko je govora o tekmah domačega prvenstva, povsem razglašena. Vključno z Ronaldom, ki prejema zelo slabe ocene za tisto, kar prikazuje na igrišču. Po dveh tekmah je Al-Nassr še brez točke.

V uvodnem krogu je, čeprav ga je Sadio Mane povedel v vodstvo zgolj po štirih minutah, izgubil v gosteh proti Al Ittifaqu (1:2), nato so doma izkusil še boleč poraz proti Al Taawonu (0:2). Novi trener Portugalec Luis Castro je že deležen kritik. Ekipa, v kateri so denimo Ronaldo, Mane in Hrvat Marcelo Brozović, je v domačem prvenstvu trenutno na skromnem 15. mestu.

Cristiano Ronaldo je po dveh uvodnih krogih nove sezone prvenstva še brez točke in svojega zadetka. Foto: Reuters

Zato prinaša današnji dan še kako pomemben izziv. V play-offu kvalifikacij se bo odločalo o tem, ali bo Al Nassr v tej sezoni zaigral v azijski ligi prvakov. V tekmovanju, ki vendarle prinaša mikavne nastope, v družbi Ronalda pa bi zagotovo zaživel v novi dimenziji.

V azijski ligi prvakov imata sicer že zagotovljen nastop dve ekipi iz Savdske Arabije. To sta prvak Al Ittihad in pokalni zmagovalec (kraljevi pokal) Al Hilal. Pri prvih, njihov strateg je Jorge Jesus, ne manjka znanih imen. Moči so združili Neymar, Aleksandar Mitrović, Kalidou Koulibaly, Malcom, Sergej Milinković-Savić, Ruben Neves in Yassine Bounou, če naštejemo le najbolj odmevne tujce, pri drugih, tudi njihov trener je Portugalec, to je Nuno Espirito Santo, pa izstopajo Karim Benzema, N'Golo Kante in Fabinho. Stari znanci lige prvakov in najmočnejših evropskih lig.

Brazilec Neymar ima za razliko od Cristiana Ronalda že zagotovljen nastop v azijski ligi prvakov. Foto: Reuters

Naslov branijo Japonci Aktualni azijski prvak je Urawa Red Diamonds. Japonski klub, pri katerem se je v preteklosti dokazoval Zlatan Ljubijankić in z njim nastopil tudi na svetovnem klubskem prvenstvu, je v zadnjem finalu premagal savdski Al-Hilal (1:1 in 1:0). Morda bi se obračuna končala drugače, če bi takrat Al-Hilal že lahko računal na Karima Benzemaja, Fabinha in druščino … Zlatan Ljubijankić je pred leti blestel v napadu Urawe Red Diamonds. Foto: Getty Images

Pred dnevi so italijanski mediji razširili govorice, da bi se lahko najboljši klubi iz Savdske Arabije od sezone 2024/25 pridružili evropski ligi prvakov kot posebni gostje, a je Zvonimir Boban, ožji sodelavec predsednika Aleksandra Čeferina, hitro umiril strasti ter dal Arabcem jasno in glasno vedeti, da je kaj takšnega nemogočega. In da bodo v evropski ligi prvakov vedno nastopali zgolj klubi iz članic evropske krovne zveze. Tako Ronaldu in ostalim nogometnim zvezdnikom, vajenim blišča evropske lige prvakov, ostane le še priložnost, da večje ambicije v mednarodnih tekmovanjih uresničujejo v azijski ligi prvakov.

Trener Al-Nassra moral prečrtati kar nekaj tujcev

Cristiana Ronalda čaka danes zelo pomembna tekma. Foto: Reuters Azijska liga prvakov pa prinaša težavo vsem tistim, ki v svoji ekipi prekomerno kopičijo tuje zvezdnike. Po pravilih tekmovanja lahko namreč vsak klub, ki nastopa v azijski ligi prvakov, računa le na šest tujcev. Če želi na tekmi zaigrati z vsemi, mora nujno eden izmed teh šestih prihajati iz države, ki spada pod azijsko nogometno družino, drugače pa lahko klub zaigra le s petimi tujci.

Pri Al-Nassru so tako morali pred današnjo tekmo, play-offom kvalifikacij, na katerem se odloča o vozovnici za glavni del azijske lige prvakov, opraviti selekcijo. Izbrali so pet tujcev. Na današnji tekmi bodo lahko nastopili Cristiano Ronaldo (Portugalska), Sadio Mane (Senegal), Marcelo Brozović (Hrvaška) ter Seko Fofana in Ghislain Konan (oba Slonokoščena obala).

🚨 Saudi Sources | Luis Castro excludes Talisca from the AFC Champions League play off list. 👀



Foreigners that are in the list to play against Al Ahli (🇦🇪).



• Konan

• Brozovic

• Fofana

• Ronaldo

• Mane pic.twitter.com/Fo2xnuTXop — Al Nassr Zone (@TheNassrZone) August 20, 2023

Izbira je bila zahtevna. Brez možnosti nastopa je tako denimo ostal Brazilec Talisca, sicer zelo priljubljen tako pri navijačih kot tudi soigralcih. Pri Al-Nassru nastopa od leta 2021, zdaj pa v klubu celo razmišljajo, da bi ga posodili drugam. Zanj se že nekaj časa zanima turški Bešiktaš. V azijski ligi prvakov ne more igrati tudi Brazilec Alex Telles, nekdanji branilec Interja, Manchester Uniteda, Porta, Galatasaraya in Seville, niti Portugalec Otavio, nekdanji as Porta, za zdaj ne more soigralcem pomagati tudi novopečeni branilec Španec Aymeric Laporte, ki se je zadnjih pet dokazoval pri evropskem prvaku Manchester Cityju.

Zaradi poškodbe že tako manjkata Kolumbijec David Ospina in Argentinec Pity Martinez. Če se bo Al-Nassr uvrstil v glavni del tekmovanja, lahko vodstvo določi novo peterico, trenerja Castra pa bi v tem primeru čakale ''sladke'' težave.

Srb, ki je zapustil Olimpijo brez poraza

Takratni predsednik Olimpije Milan Mandarić je zaradi pritiskov, o rasistični aferi so veliko pisali zlasti otoški mediji, pred dobrimi šestimi leti odpustil trenerja Marka Nikolića. Foto: Vid Ponikvar S kom pa se bo danes pomeril Al-Nassr? Žreb je odločil, da bo njegov tekmec prvak ZAE Al Ahli. Njegov trener je stari znanec 1. SNL in Stožic. To je namreč srbski strokovnjak Marko Nikolić, nekdanji trener Olimpije, pri kateri je bil svojčas zelo uspešen, a jo je treniral le kratek rok. Čeprav ni nikoli izgubil, je bila zanj usodna rasistična afera, ko je nekdanjega temnopoltega varovanca Blessinga Elekeja, to so na njegovo smolo ujele tudi televizijske kamere in mikrofoni, oklical z opazko ''črni idiot''. Bilo je v izdihljajih tekme z Zavrčem. Pozneje je vodil beograjski Partizan, madžarski Fehervar in moskovski Lokomotiv, v začetku junija pa prevzel Shabab Al Ahli, s katerim se bo danes potegoval za vstop v azijsko ligo prvakov.

Tekmec ne bi mogel biti bolj zahteven, saj ga zaradi Ronalda spremlja ves svet. Zato bi današnja zmaga, če bi Al Ahli prekrižal načrte in uničil sanje enemu najboljših nogometašev vseh časov, odmevale še toliko bolj. In pri Al-Nassru bi zazvonil glasen alarm, saj bi se niz neuspehov, ki jih Ronaldo pred prihodom v Savdsko Arabijo ni pričakoval, le še podaljšal. Dvoboj se bo začel ob 19.20 po slovenskem času, prednost domačega igrišča pa bo imel Al-Nassr. Igralo se bo namreč na Al-Awwal Parku v Riadu.

V prvenstvu ZAE tekmuje tudi najbolj trofejni slovenski trener Darko Milanič. V prvem krogu je v gosteh izgubil pri Al Ainu (2:3). Foto: Miloš Vujinović/Sportida