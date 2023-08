Legendarni Hrvat navedel Čeferinove besede in dal misliti bogatim Arabcem

Bogati nogometni klubi iz Savdske Arabije so s svojimi nemoralnimi ponudbami osiromašili igralski kader marsikaterega evropskega velikana. Pripeljali so zvezdniške okrepitve, vajene nastopanja in osrednjih vlog v elitni ligi prvakov. Cristiano Ronaldo, Neymar, Karim Benzema, Sadio Mane in druščina so z odločitvijo, da se selijo na Arabski polotok, morali pretrgati vez z evropsko ligo prvakov in najti izziv v drugih tekmovanjih. Vseeno pa je Savdijcem posvetil žarek upanja, vsaj tako je mogoče sklepati iz poročanj italijanskih medijev, kako naj bi potekali dogovori z Evropsko nogometno zvezo (Uefa) o tem, da bi najboljši klubi iz Savdske Arabije sodelovali v ligi prvakov. Je v tem kaj resnice?

Nogometni klubi iz Savdske Arabije, izstopajo zlasti tisti z najbolj globokimi denarnicami in največjimi ambicijami (Al Hilal, Al Ittihad, Al Nassr in Al Ahli), so v tem koledarskem letu v svoje vrste pripeljali toliko znamenitih okrepitev, da je evropska liga prvakov ostala brez številnih junakov, brez katerih si ljubitelji nogometa še donedavno niso mogli predstavljati najmočnejšega tekmovanja na svetu.

Ne le Cristiano Ronaldo, Portugalcu so v poletnem prestopnem roku sledili še mnogi superzvezdniki. V Savdsko Arabijo so prispeli Brazilec Neymar (PSG), Francoz Karim Benzema (Real Madrid), Senegalec Sadio Mane (Bayern München), Hrvat Marcelo Brozović (Inter), Alžirec Riyad Mahrez (Manchester City), Brazilec Roberto Firmino (Liverpool), Francoz Allan Saint-Maximin (Newcastle), Brazilec Malcom (Šahtar), Srb Sergej Milinković-Savić (Lazio), Senegalec Kalidou Koulibaly (Chelsea), Anglež Jordan Henderson (Liverpool), Senegalec Edouard Mendy (Chelsea), Brazilec Fabinho (Liverpool), Francoz N'Golo Kante (Chelsea) in še bi lahko naštevali.

Lionel Messi sodeluje s Savdsko Arabijo kot turistični ambasador, vseeno pa je z družino sklenil, da bo nadaljeval kariero v ZDA. Foto: Reuters

Bogati Arabci so vrgli trnek tudi proti Lionelu Messiju in Kylianu Mbappeju, jima obljubljali rekordne zaslužke, ob katerih se je marsikomu zavrtelo v glavi, a se je izkušeni Argentinec nato odločil za selitev na Florido, kjer uživa v dresu Interja iz Miamija, medtem ko bi lahko trmasti Francoz do konca prestopnega roka vendarle zapustil Park princev, a se ne namerava preseliti v Azijo, kar je jasno pokazal snubcem. Najverjetnejši je scenarij, da se bo odpravil k belim baletnikom v Madrid, s tem pa še naprej nastopal v ligi prvakov.

So Savdijci stopili v stik z Uefo?

Aleksander Čeferin se kot predsednik Uefe zaveda ogromne vrednosti in ugleda lige prvakov. Foto: Guliverimage Pa bi lahko himna lige prvakov kdaj odmevala tudi na stadionih v Savdski Arabiji? Za ''preplah'' so v zadnjih dneh poskrbeli italijanski mediji, zlasti športni dnevnik Corriere dello Sport, ki je senzacionalno poročal o tem, kako naj bi med arabskimi klubi in Uefo že potekali pogovori. Omenja se prelomna sezona 2024/25, v kateri bo liga prvakov že zaživela v novi tekmovalni podobi. Namesto zdajšnjih 32 bo nastopilo 36 klubov, namesto skupinskega dela pa bo vsak udeleženec v prvem delu tekmovanja odigral osem tekem proti osmim različnim tekmecem (štiri doma in štiri v gosteh), tako da se bo povečalo tudi skupno število srečanj, s tem pa tudi zaslužek.

Savdijci naj bi želeli prepričati Uefo, katere predsednik Aleksander Čeferin ponosno navaja ligo prvakov kot osrednji produkt zveze, da bi lahko v njej s posebnim vabilom sodelovali tudi najboljši klubi iz Savdske Arabije.

Boban: To je nora izmišljotina

Zvonimir Boban in Aleksander Čeferin sodelujeta v visokih nogometnih krogih že dolgo časa. Foto: Guliverimage Hrvaški športni dnevnik Sportske novosti je za pojasnilo vprašal Zvonimirja Bobana, odgovor nekdanjega kapetana hrvaške reprezentance, zdaj pa tesnega sodelavca prvega moža evropskega nogometa Čeferina, pa je bil jasen in odločen. ''To je nora izmišljotina domnevno resnega časopisa iz Italije. Resni novinarji in mediji nas povprašajo o tem in preverijo, ali je na tem kaj resnice ali ne, in ne širijo takšnih neumnosti. V ligi prvakov bodo, tako kot v vseh tekmovanjih pod okriljem Uefe, igrali le evropski klubi. To je predsednik Čeferin povedal že stokrat. Zdi se, da ni lahko poslušati in napisati resnice, a živimo v takšnem norem obdobju. Oziroma nekateri živijo,'' je dejal Boban, vodja oddelka za nogometne zadeve pri Uefi, in s tem jasno pokazal, da bi bilo kaj takšnega, kot je na primer sodelovanje savdskih klubov, prepolnih zvezdnikov, v evropski ligi prvakov, povsem neizvedljivo. Vsaj v obdobju, ko je predsednik Uefe Aleksander Čeferin, ki se na odgovornem položaju spopada z vse prej kot preprostimi težavami in izzivi.

Spomnimo. Pred tremi leti je evropski nogomet dodobra omrtvičila pandemija koronavirusa, leto pozneje je Čeferin s sodelavci preprečil zagon projekta kontroverzne superlige, lani se je moral spoprijeti še s posledicami vojnega napada Rusije na Ukrajino, zdaj pa ga čaka še en izziv, prepričati arabske veljake in bogataše, ki lahko v nogomet vlagajo silne milijone, da si z denarjem ne morejo odpreti tudi vrat do sodelovanje v ligi prvakov, največjem magnetu, kar jih premore vrhunski klubski nogomet.

Cristiano Ronaldo je pred kratkim osvojil prvo lovoriko v dresu Al Nassra. Foto: Reuters

V tej sezoni bo kmalu zaživel v nenavadni podobi, saj bo manjkalo nemalo dokazanih velemojstrov, ki so še pred kratkim razvajali občinstva po vsej Evropi, zdaj pa se po novem dokazujejo v Savdski Arabiji, kjer se potegujejo za točke v savdskem prvenstvu, sodelujejo v pokalnih tekmovanjih, najboljši klubi pa nastopajo še v arabskem pokalu, to je tekmovanje, ki ga je nedavno z Al Nassrom osvojil Cristiano Ronaldo ter tako osvojil svojo prvo lovoriko, odkar je zapustil Evropo, in azijski ligi prvakov.

To pa je očitno premajhen magnet za sanje arabskih mogotcev o tem, da ne bi v svojo deželo pripeljali le največjih zvezdnikov, ampak tudi še najbolj donosno tekmovanje, ki ga obožuje ves nogometni svet. Iz te moke pa, sodeč po odločnih besedah Bobana, enega od najpomembnejših operativcev in funkcionarjev Uefe, za zdaj še ne bo kruha. Evropska liga prvakov ostaja pač evropska.