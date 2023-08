Ronaldo se je spogledoval s katastrofo, a je sledil neverjeten preobrat

Portugalski nogometni superzvezdnik Cristiano Ronaldo ima željo, da bi po evropski ligi prvakov, ki jo je osvojil petkrat, postal najboljši še v Aziji. Ni manjkalo veliko, pa bi se mu ambiciozni načrt porušil že na začetku. Al-Nassr je še nekaj minut pred koncem doma izgubljal dvoboj play-offa s Shabah Al Ahlijem (1:2). Dišalo je po hudem razočaranju, saj bi CR7 ostal brez velikega tekmovanja, a je nato sledil preobrat. In to kakšen!

Bogati klub iz Savdske Arabije je nedavno osvojil prvo tekmovanje, odkar njegove barve zastopa tudi eden najbolj oboževanih nogometašev na svetu. Cristiano Ronaldo je tako z Al-Nassrom osvojil arabski ligaški pokal, zdaj pa se mu ponuja še priložnost, da bi bil najboljši v azijski ligi prvakov. Pot do lovorike bo še dolga, za njo se bo v glavnem delu tekmovanje potegovalo 24 ekip, Al-Nassr pa si je moral priigrati vozovnico v play-offu.

Ronaldo nezadovoljen nad sojenjem

Senegalski zvezdnik Sadio Mane je Al-Nassru v torek pomagal do zelo pomembne zmage. Foto: Reuters Čeprav je imel proti prvaku ZAE Al Ahliju, ki ga zanimivo vodi nekdanji trener Olimpije Marko Nikolić, prednost domačega igrišča, mu ta ni kaj dosti pomagala do uspeha. Vsaj sprva. Čeprav je Al-Nassr hitro prišel do vodstva, v polno je zadel Brazilec Talisca, ki ga je trener Luis Castro vendarle uvrstil na seznam petih tujcev, s katerimi lahko nastopa na tekmah azijske lige narodov (s seznama je izpadel zvezni igralec iz Slonokoščene obale Seko Fofana), je povedel Al-Nassr v vodstvo že v 11. minuti.

Gostje iz Dubaja so hitro odgovorili. Reprezentant ZAE Yahya Al-Ghassani je sedem minut pozneje izenačil na 1:1. Čeprav je bil Al-Nassr podjetnejši in nizal priložnost, je ostalo pri 1:1. Ronaldo ni skrival nezadovoljstva, v prvem polčasu je kar trikrat zameril glavnemu sodniku, da ni pokazal na belo točko. Dvakrat po domnevnem prekršku nad njim v kazenskem prostoru, enkrat pa zaradi igranja z roko tekmeca po njegovem atraktivnem strelu, ko je žoga švignila nad prečko.

Sporne odločitve v 1. polčasu, po katerih je Ronaldo pričakoval, da bo sodnik pokazal na belo točko:

Clear foul on Ronaldo not given by ref



This ref is working against uspic.twitter.com/Q1oM0Ltm7w — 7 (@NoodleHairCR7) August 22, 2023

Hand clearly raised, ball touches the hand



Still no penalty by refpic.twitter.com/0CdLYfzCeS — 7 (@NoodleHairCR7) August 22, 2023

Third clear penalty not given by the ref



He's on someone's payrollpic.twitter.com/Kc193dxPgl — 7 (@NoodleHairCR7) August 22, 2023

Ko se je začel drugi polčas, je sledil velik šok. Yahya je poskrbel za popoln preobrat, Al Ahli je povedel z 2:1. Čeprav so gostitelji napadli z vsemi silami, izenačenje pa viselo v zraku, je rezultat na semaforju ostajal nespremenjen zelo dolgo. Dvoboj se je bližal koncu, napetost v taboru gostiteljev je bila vse večja, saj so vedeli, kakšen udarec bi bil to za ambicije kluba, če bi zasedba s takšnimi zvezdniki kot so Ronaldo, Sadio Mane in Marcelo Brozović, ki je pred nekaj meseci nosil kapetanski trak v finalu lige prvakov pri milanskem Interju, izpadla v kvalifikacijah za azijsko največje klubsko tekmovanje.

Al-Nassr je nedavno osvojil arabski ligaški pokal, zdaj pa želi osvojiti še azijsko ligo prvakov. Foto: Reuters

Ko je bil Al-Nassr že v hudih težavah, pa je le sledil preobrat. Najprej je Sultan Al-Ghannam, nogometaš iz Savdske Arabije, v 88. minuti izenačil na 2:2. Gostitelji so se vrnili v igro, v sodnikovem podaljšku pa nadigrali goste iz ZAE. V peti minuti sodnikovega podaljška je še enkrat zadel v polno Brazilec Talisca, dve minuti pozneje pa je končni rezultat 4:2 postavil Hrvat Brozović.

Al-Nassr, ki se je igral z ognjem, si je tako le priboril nastop v tekmovanju, v katerem bodo po zaslugi odmevnih okrepitev najboljših savdskih klubov nastopili takšni velemojstri, kot so Ronaldo, Neymar in Karim Benzema. Obeta se torej blišč, kakršen je vrsto let na zelenicah plenil pozornost v evropski ligi prvakov. Ronaldo in njegovi delodajalci so si oddahnili, azijska liga prvakov ni ostala brez največjega magneta, kar ga je kdajkoli bilo v Savdski Arabiji, posledično pa tudi celotni nogometni Aziji.