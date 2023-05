Chelsea tudi uradno z novim trenerjem

"Mauriciove izkušnje, visoki standardi, vodstvene sposobnosti in karakter bodo koristili Chelseaju v prihodnje. Je zmagovalni trener, ki je delal na najvišji ravni v več ligah in v več jezikih. Njegov taktični pristop in zavezanost k razvoju sta ga naredila za izjemnega kandidata za našega trenerja," sta za klubsko spletno stran povedala športna direktorja londonskega kolektiva Laurence Stewart in Paul Winstanley.

Chelsea Football Club is pleased to announce Mauricio Pochettino as the club’s new head coach! — Chelsea FC (@ChelseaFC) May 29, 2023

Lastniki kluba Todd Boehly, Behdad Eghbali, Jose E. Feliciano, Mark Walter in Hansjörg Wyss pa so dodali, da se je klub za ta korak odločil po tehtnem premisleku. "Navdušeni smo, da se bo Mauricio pridružil Chelseaju. On je vrhunski trener z izjemnimi uspehi," so povedali lastniki.

Kot so dodali pri londonski zasedbi, je Pochettino znan kot trener, ki ima rad ekipe z veliko energije in s privlačnim slogom igre, prav tako pa pomaga mladim igralcem razviti poln potencial.

Enainpetdesetletnik, ki bo imel v svojem strokovnem štabu še Jesusa Pereza, Miguela d'Agostina, Tonija Jimeneza in Sebastiana Pochettina, že ima večletne izkušnje iz angleške lige (Southampton, Tottenham), prav tako pa je deloval tudi v Španiji (Espanyol) in Franciji. Nazadnje pri Paris Saint-Germainu, kjer je osvojil državni in pokalni naslov. S Tottenhamom pa je v sezoni 2018/19 igral v finalu lige prvakov.

Kot igralec je Pochettino, ki bo skušal Chelsea dvigniti na pričakovano raven po slabi sezoni in komaj 12. mestu v elitni angleški ligi, igral v obrambi, in sicer je bil član Newell's Old Boys, Espanyola, Paris Saint-Germaina in Bordeauxa.

