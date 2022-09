Chelsea izbral novega trenerja

Pri Chelseaju so v sezono 2022/23 vstopili z visokimi cilji. V poletnem prestopnem roku so za nakup okrepitev plačali kar 280 milijonov evrov, največ izmed vseh klubov na svetu, a še vedno čakajo na dvig rezultatske krivulje. V domačem prvenstvu so v uvodnih šestih krogih zmagali le trikrat, na lestvici zasedajo šesto mesto, v Evropi pa so vstopili v sezono z nepričakovanim spodrsljajem na Hrvaškem, ko so na stadionu Maksimir ostali praznih rok proti zagrebškemu Dinamu (0:1).

Le dan po bolečem porazu, ki so ga otoški mediji razglasili za sramotnega, je službo pri modrih izgubil Thomas Tuchel. Nemec, ki je lani popeljal Chelsea do naslova evropskega in svetovnega klubskega prvaka, se je poslovil, klubsko vodstvo pa se je podalo v lov za novim strategom.

Graham Potter je z Brightonom, nekdanjim klubom Jana Mlakarja, v šestih krogih osvojil 13 točk. Več od njega so jih zbrali le Arsenal, Manchester City in Tottenham. Foto: Reuters

Po poročanju Sky Sports so ga že našli. Novi lastnik Chelseaja Todd Boehly se je že sestal z aktualnim trenerjem Brightona in z njim našel skupen jezik. Tako naj bi novi trener Chelseaja postal Graham Potter, 47-letni Anglež, ki mu gre v tej sezoni odlično z ''galebi''. Moštvo Brighton & Hove Albion je v šestih krogih osvojilo kar 13 točk in na lestvici zaseda visoko četrto mesto. Potter naj bi popoldne prispel v Cobham, trenažno središče Chelseaja, nato pa bi lahko prišlo do sklenitve sodelovanja. Londonski klub bo moral plačati še odškodnino Brightonu.

Modre čaka v soboto nadaljevanje angleškega prvenstva, v uvodni tekmi sedmega kroga bodo gostovali pri mestnem tekmecu Fulhamu, nato pa v sredo sledi drugi nastop v ligi prvakov. Na Stamford Bridge prihaja Salzburg z Benjaminom Šeškom.