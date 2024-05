Chelsea novega trenerja izmaknil prvakom druge lige

Naslednji od velikih evropskih klubov, ki bo z novo sezono dobil novega glavnega trenerja, je londonski Chelsea. Po šestem mestu v minuli sezoni angleške premier lige je Mauricio Pochettino privolil v sporazumno prekinitev pogodbe. Kot poročajo angleški mediji in dobro informirani italijanski novinar Fabrizio Romano, je dogovor o novem strategu modrih že sklenjen. To bo postal Enzo Maresca, ki je pred letom dni prevzel Leicester City.

Chelsea se je s 44-letnim Italijanom dogovoril za petletno pogodbo z možnostjo podaljšanja do leta 2030. Dogovor naj bi bil sklenjen tudi o višini odškodnine, saj ima z Leicestrom še veljavno pogodbo. Ta podpis še čakajo, njegov dosedanji klub naj bi prejel deset milijonov evrov. Dvajset let je igral za številne klube v Italiji, Angliji in Španiji, leta 2020 pa začel trenersko kariero v razvojni ekipi Manchester Cityja. Leicester je v pravkar končani sezoni popeljal do naslova prvaka v championshipu (drugi ligi) in s tem do preboja v premier ligo.

Nemški strateg Hansi Flick je v torek pripotoval v Barcelono in naj bi v sredo postal novi trener FC Barcelona. Na tem položaju bo nasledil odpuščenega Xavija.