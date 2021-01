Celtic Glasgow brez 14 nogometašev in obeh trenerjev proti Hibernianu

Pandemija covida-19 je močno prizadela nogometno moštvo Celtic Glasgow. Zaradi okužb in samoizolacije bo ekipa danes proti Hibernianu nastopila kar brez 14 nogometašev in obeh trenerjev, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Tekmo bodo kljub vsemu odigrali.

Kot so potrdili v taboru škotskih prvakov, se je iz pripravljalnega tabora v Dubaju z okužbo vrnil Francoz Christopher Jullien, ki je bil pozitiven na testiranju. Na seznam tesnih stikov pa je bilo uvrščenih še 13 nogometašev ter trener Neil Lennon in njegov pomočnik John Kennedy, zato morajo vsi v karanteno.

Pri Celticu so "zelo razočarani nad nastalo situacijo", saj so bili z izjemo Julliena vsi nogometaši in oba trenerja na testiranju negativni. A varnostni ukrepi so se v preteklosti v klubu izkazali za dobre.

Odgovorni v klubu so v zvezi s tem zavrnili tudi vse kritike v zvezi s potjo v Dubaj. Kot pravijo, bi se kdo od nogometašev lahko okužil tudi na Škotskem.

V klubu so sporočili še, da bodo vsi nogometaši, ki so v izolaciji, manjkali tudi na sobotni tekmi proti Livingstonu.