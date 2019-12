Celticu škotski ligaški pokal

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometaši Celtica so dvignili pokalno lovoriko. Foto: Getty Images

Nogometaši Celtica so zmagovalci letošnjega škotskega ligaškega pokala. V finalu na stadionu Hampden Park v Glasgowu so premagali mestnega tekmeca Rangers z 1:0. Edini zadetek na tekmi je v 59. minuti dosegel Christopher Jullien. Za Celtic je to 19. tovrstna lovorika.