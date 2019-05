Celtic tudi škotski pokalni prvak

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Takole so se nogometaši Celtica razveselili nove lovorike.

Takole so se nogometaši Celtica razveselili nove lovorike. Foto: Reuters

Nogometaši Celtica iz Glasgowa so še tretjič zaporedoma osvojili vse tri škotske lovorike, kar se je zgodilo prvič v zgodovini škotskega nogometa. Po osvojitvi ligaškega pokala in državnega prvenstva je Celtic, ki je šestič osvojil te tri lovorike, danes na stadionu Hampden prišel še do pokalne lovorike, potem ko je z 2:1 ugnal Hearts.