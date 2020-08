Celjani želijo osrečiti vso Slovenijo

Za Celjane bo današnji dan zgodovinski. To bi se moralo zgoditi že pred tednom dni, ko so se merili z irskim Dundalkom, a so izredne razmere, ki vladajo v svetu, poskrbele, da je bila prva tekma v kvalifikacijah za ligo prvakov na sporedu na nevtralnem terenu, v Budimpešti. Tam so novopečeni slovenski prvaki svojo nalogo opravili z odliko, zmagali s 3:0 in poskrbeli, da bo na njihovem stadionu danes ob 18. uri prvič v zgodovini celjskega kluba na sporedu kvalifikacijska tekma za najvišjo raven evropskega klubskega nogometa.

"To je seveda lepo. Smo ponosni, da smo del te zgodbe. Istočasno smo tudi zelo ambiciozni in želimo ugotoviti, kje so naše meje. Verjamemo v to ekipo, s katero že tri leta pišemo to zgodbo. Fantje vsak dan dokazujejo, da so sposobni marsičesa, zato se vsake naslednje tekme zelo veselim. Pred obračunom z Moldejem nismo lahkomiselni, a niti ne prestrašeni. Želimo pokazati največ, kar znamo," je dan pred tekmo na posebni novinarski konferenci, ki je potekala brez predstavnikov sedme sile, govoril Dušan Kosić.

Odločitev o Mitji Lotriču bo padla tik pred zdajci

Bo trener Celja lahko računal na usluge Mitje Lotriča? Foto: Grega Valančič/Sportida "Pričakujem težjo tekmo, kot je bila tista z Dundalkom, a tudi našo boljšo podobo," je še dejal trener prvakov, ki so slabo štartali v novo prvenstveno sezono. Izgubili so proti Muri.

"Morali bomo biti boljši, kot smo bili na zadnji tekmi. Morali bomo biti na maksimumu in učinkovito izkoriščati, kar si bomo priigrali. Morali bomo tudi vršiti pritisk na nasprotnika. Morali bomo igrati tako, kot smo igrali, ko smo prišli do naslova prvaka. Naše metode dela in igre so jasne. Želimo jih izpolnjevati najbolje, kot znamo," je še povedal trener, ki se v dneh pred tekmo ukvarja tudi z zdravstvenimi težavami svojega kapetana in najboljšega igralca.

Mitja Lotrič, najboljši posameznik prejšnje sezone Prve lige Telekom Slovenije, je namreč poškodovan. Odločitev o njegovem morebitnem nastopu bo padla tik pred zdajci. "Za zdaj še ni jasno. Odločili se bomo po današnjem treningu. Pomemben bo tudi jutrišnji dan," je dan pred tekmo o novopečenem reprezentantu Slovenije še povedal Kosić.

Z Moldejem se bodo Celjani pomerili samo enkrat, zaradi izrednih razmer pa bo tudi ta tekma potekala brez prisotnosti gledalcev, a trener slovenskega prvaka verjame, da bo podporo vseeno imel. "Pričakujem, da se bo slišal kak glas zunaj stadiona. Da bomo čutili podporo vse Slovenije, ne samo Celja. Igramo za vso Slovenijo. Želimo pokazati, da se pri nas igra dober nogomet. Želimo dati vse od sebe, potem pa bomo videli, kam nas bo to pripeljalo," je še povedal Ljubljančan na klopi Celja.

Foto: Vid Ponikvar

Nogometaši komaj čakajo, da se začne

Ob njem je na tiskovni konferenci sedel tudi eden od nogometašev, ki je govoril v podobnem slogu. "Fantje komaj čakamo na začetek tekme. Led smo s prvo evropsko tekmo prebili. V tekmo gremo pozitivno naravnani pokazati, kaj znamo. Ne smemo se bati," je dejal Luka Kerin, ki je, čeprav gledalcev ne bo, vesel, da bodo Celjani igrali na svojem stadionu.

"Dobro je, ker ni dolge vožnje. To je vsekakor prednost, a po drugi strani je jasno, da ti tudi domači stadion ne bo pomagal, če na igrišču od sebe ne daš sto odstotkov. Izpolnjevati moramo, kar smo se dogovorili. Upam na pozitiven rezultat," je še povedal mladi krilni napadalec, ki je na tekmi proti Dundalku ob koncu prvega polčasa zabil prvi gol za Celje in svoji ekipi utrl pot do pomembne zmage.

"Za napadalca je vsekakor pomembno, da zadene. Vsak gol ti da dodatno samozavest. Kot napadalec se seveda veselim vsakega zadetka. Tudi tistega, ki ga dosežem na treningu," je še povedal 21-letnik, ki se seveda ne bi pritoževal, če bi že danes zabil nov gol. Sploh, če bi ta Celju prinesel podaljšano bivanje v kvalifikacijah za najboljšo nogometno ligo na svetu, za katero se prvič v stoletni zgodovini kluba letos potegujejo tudi Celjani.