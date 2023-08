Kljub nadgradnji finančno močne savdske lige Čeferin tu ne vidi nevarnosti za evropski nogomet. "Podoben pristop smo lahko videli na Kitajskem, ki je kupovala igralce po koncu kariere in jim ponujala veliko denarja. Rezultat: kitajski nogomet potem ni napredoval in se ni uvrstil na svetovno prvenstvo," je pojasnil Čeferin.

Poleti so se v Savdsko Arabijo za veliko denarja preselili številni nogometni zvezdniki, kot sta Neymar ali Sadio Mane, kar Čeferin ocenjuje kritično. "To ni pravi način, Savdijci bi morali delati na vzgoji igralcev in trenerjev, a to ni moj problem."

Čeferin je še povedal, da v puščavo vleče le igralce na koncu kariere in tiste, ki niso dovolj ambiciozni. "Kolikor vem, Kylian Mbappe in Erling Haaland ne sanjata o Savdski Arabiji," je dejal in dodal: "Bomo videli, kaj se bo zgodilo, a niti za sekundo ne mislim, da bi to lahko ogrozilo naša tekmovanja."

Žreb skupinskega dela lige prvakov bo danes v Monaku.

