Čeferin: Dovolj imamo politikov, ki kričijo na Uefo, medtem ko ...

"Moramo biti prilagodljivi v naših službah in življenjih. Dobesedno spremljamo položaj vsak dan in to bomo počeli do 9. julija, ko bomo skupaj s pristojnimi organi in oblastmi odločili, ali bodo lahko na tekmah prisotni gledalci, bodisi v zmanjšani bodisi nezmanjšani kapaciteti stadionov. To je skrajni rok," je v intervjuju dejal slovenski funkcionar.

Dodal je, da bo do takrat Uefa pripravila vse potrebne protokole za zaščito pred širjenjem novega koronavirusa, vseeno pa je na tej točki poudaril, da se Uefa nagiba k odločitvi, da letošnja tekmovanja v celoti izpelje brez gledalcev.

Avgusta na sporedu liga prvakov

Izločilni boji v ligi prvakov (Portugalska), evropski ligi (Nemčija) in ženski različici lige prvakov (Španija) bodo zaradi novega koronavirusa, ki je povsem ohromil svet športa, letos potekali v drugačnem formatu. In sicer z eno tekmo od četrtfinalnih obračunov, ki bodo v evropski ligi na sporedu od 10. 8, v ligi prvakov od 12. 8., v ženskem tekmovanju najboljših evropskih klubov pa od 21. 8. naprej.

Avgusta bo na sporedu boj za lovoriko lige prvakov. Foto: Reuters

Pred tem bodo v začetku avgusta odigrali še prestavljene obračune osmine finala v ligi prvakov in evropski ligi. Če dvobojev osmine finala ne bodo mogli organizirati gostitelji prestavljenih obračunov, bodo odigrani v državah prirediteljicah zaključnih turnirjev. Na sedežu Uefe v Nyonu bodo 10. julija izžrebali še pare v obeh evropskih klubskih tekmovanjih, medtem ko so v ženski različici lige prvakov pari že znani.

Dotaknil se je tudi rasizma

Čeferin se je v obsežnem pogovoru prek videopovezave dotaknil tudi rasizma in dejal, da bo Uefa v tej smeri storila še več, kot je doslej. "Rasizem, in ne zgolj rasizem, tudi homofobija in seksizem sta povezana z družbo, nogomet pa odseva dogajanje v družbi. Imamo veliko navijačev in velikokrat ljudje nogomet izkoriščajo za svoje idiotske ideologije. Uefa na tem področju stori veliko, a kot sem dejal, slogani in kazni niso dovolj," je dodal Čeferin.

"Dovolj imamo politikov, ki kričijo na Uefo, medtem ko je v njihovih državah prisoten sistemski rasizem. Moramo se združiti v tem boju. Pri Uefi nimamo policistov in sodnikov, da bi se lahko sami spopadali s tem, zato moramo tesno sodelovati z oblastmi," je še ostro zaključil Čeferin.

