Še en udarec za Barcelono

Slabi rezultati, kriza na več klubskih ravneh, govorice o tem, da se poslavlja Lionel Messi, zdaj pa še to. Samuel Umtiti, ki je od leta 2018 zaradi zdravstvenih težav skupaj počival že več kot devet mesecev, je spet poškodovan. Potem ko je v tej sezoni odigral vsega 13 prvenstvenih tekem za Barcelono, se je spet poškodoval.

Zaradi poškodbe kolena, ki je, kot vse kaže, kronična, se je spet znašel na stranskem tiru in v tej sezoni najverjetneje ne bo več igral. Šestindvajsetletni Francoz, za katerega so Katalonci leta 2016 Lyonu odšteli 25 milijonov evrov, tako trenerju Barcelone Quiqueju Setienu do konca sezone najverjetneje ne bo več na voljo, kar je za španske prvake velik udarec.

Težave Barcelone se še naprej kopičijo

Potem ko je Barcelona v zadnjih štirih tekmah kar trikrat ostala brez zmage in izpustila prvo mesto na prvenstveni lestvici v Španiji, ji v boju za naslov že tako ne kaže najbolje. Pet krogov pred koncem namreč za vodilnim Real Madridom zaostaja za pet točk.

Agonija Francoza se nadaljuje. Njegova prihodnost pri Barceloni je nedorečena. Foto: Reuters

Katalonce vsaj en nastop čaka tudi v ligi prvakov. Pred zamrznitvijo evropske sezone je namreč v prvi tekmi osmine finala z Napolijem v gosteh remizirala z 1:1. Povratno tekmo z Neapeljčani bo na svojem stadionu odigrala 7. avgusta.

Katalonci počasi izgubljajo potrpljenje

Umtiti, ki je Franciji leta 2018 pomagal do naslova svetovne prvakinje in bil v Rusiji na vseh tekmah, razen zadnje v skupinskem delu proti Danski, na igrišču od prve do zadnje minute, ima pogodbo z Barcelono sicer do leta 2023, a po vseh težavah, ki jih ima, Katalonci z njim vse bolj izgubljajo potrpljenje. Do zdaj je zanje v vseh tekmovanjih odigral 116 tekem in se dvakrat vpisal med strelce.

Z Barcelono je osvojil šest lovorik. Po dvakrat je bil španski državni, pokalni in superpokalni prvak.