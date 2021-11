Lahko Freiburg proti Bayernu nadaljuje niz neporaženosti?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

11. krog bundeslige ponuja dvoboj Bayerna in letos še neporaženega Freiburga. Se lahko gostje tudi z Bavarske vrnejo z vsaj točko in nadaljujejo odličen niz iz začetka sezone? Vroče bo zagotovo tudi v Leipzigu, saj v goste h Kamplu in druščini prihaja Borussia (D).