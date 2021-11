Bayern prekinil čudežen niz Freiburga

Nogometaši Bayerna so v 11. krogu prekinili niz neporaženosti Freiburga. Bavarci so zmagali z 2:1 in povečali prednost na razpredelnici, v polno pa je znova zadel najboljši strelec bundeslige Robert Lewandowski. Danes bo vroče zagotovo tudi v Leipzigu, saj v goste h Kevinu Kamplu in druščini prihaja Borussia Dortmund.