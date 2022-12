Brazilci odslej zaradi Peleja s tremi srci namesto zvezdic?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vodstvo Južnoameriške nogometne zveze (Conmebol) je predlagalo, da bi na brazilskih dresih tri od petih zvezdic zamenjali s simboli srca kot poklon Peleju. Legendarni Brazilec, ki je v zadnjih letih šibkega zdravja, je namreč z reprezentanco osvojil tri naslove svetovnih prvakov v letih 1958, 1962 in 1970. Brazilci imajo na dresih nad grbom upodobljenih pet zvezdic, naslov svetovnih prvakov so namreč osvojili še v letih 1994 in 2002.

Legendarni Pele je zaznamoval zgodovino brazilskega nogometa s tremi naslovi, na vrhu lestvice strelcev pa se je na prvenstvu v Katarju z njim izenačil Neymar. Oba sta dosegla po 77 golov. Južnoameriške nogometaše so v četrtfinalu v Dohi premagali Hrvati po streljanju enajstmetrovk.

Nastop selecaa na SP prihaja v času, ko je 82-letni Pele v bolnišnici v domačem Sao Paulu, brazilski mediji pa po pisanju dpa poročajo, da se njegovo zdravstveno stanje počasi izboljšuje. Conmebol, ki si za leto 2030 prizadeva mundial ob 100. obletnici prvega SP pripeljati v Južno Ameriko, je zdaj Brazilski nogometni zvezi (CBF) zaradi Peleja predlagal še spremembo na dresih.

Brazilci so ob koncu prvega dela podaljška povedli proti Hrvaški in vodili do 117. minute, nato pa izpadli po izvajanju 11-metrovk. Foto: Reuters

"Sto ljudi se je to nedeljo zbralo ob drevesu sanj v Dohi, da bi počastili Peleja, edinega igralca v zgodovini nogometa, ki je osvojil tri svetovne naslove. Conmebol zato predlaga CBF, da zamenja tri od petih zvezdic, ki se pojavljajo na prsih njihovih majic, s tremi srčki, kot poklon Peleju," so zapisali v izjavi za javnost.

V njej so dodali, da je bil osrednji poudarek dogodka v Dohi tudi sporočilo spodbude in moči legendi brazilskega nogometa. "Smo na njegovi strani v tej igri, ki jo igra. Pravi čas je, da se mu ponovno poklonimo in mu damo vedeti, da bo živel v srcu vsakogar, ki ljubi nogomet. Naša naloga je, da ga ljudje še naprej ljubijo ter prepoznajo njegovo veličino," je dodal Alejandro Dominguez, predsednik Conmebola, še poroča nemška tiskovna agencija dpa.