Brazilci ne bodo bojkotirali Cope Americe

Potem ko so brazilsko športno in predvsem nogometno javnost vznemirile informacije, da naj bi njihova nogometna reprezentanca oziroma člani izbrane vrste resno razmišljali o bojkotu bližnjega južnoameriškega prvenstva, iz te države zdaj prihajajo zagotovila, da bojkota le ne bo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Brazilija, sicer ena od držav, ki jih je koronska pandemija najhuje prizadela, je v zadnjem trenutku sprejela organizacijo južnoameriškega prvenstva. Copo Americo bi po prvotnih načrtih morali gostiti Kolumbija in Argentina, ki pa sta se tekmovanju odpovedali zaradi koronskih okužb in političnih napetosti.

Za dodatne napetosti v Braziliji je poskrbel še primer predsednika brazilske nogometne zveze CBF Rogeria Cabocla, ki so ga v nedeljo začasno suspendirali s položaja zaradi obtožb spolnega napada. Etična komisija CBF ga je suspendirala za 30 dni.

Kot AFP povzema poročanje največjega brazilskega športnega portala globoesporte, so se igralci odločili, da bodo kljub nesoglasjem in težavam igrali na prvenstvu. Neymar in drugi zvezdniki naj bi to odločitev sporočili v skupni izjavi po torkovi kvalifikacijski tekmi za SP 2022 s Paragvajem.

Nogometaši sicer naj ne bi bili najbolj naklonjeni izvedbi tekmovanja v domači državi, ki je v veliki zdravstveni krizi, a je predsednik Jair Bolsonaro kljub temu brez zadržkov ugodil prošnji krovne južnoameriške zveze Conmebol in prevzel organizacijo Cope, poroča AFP in dodaja, da naj bi bila prav ta poteza predsednika Brazilije glavni razlog za nezadovoljstvo na relaciji politika - brazilska nogometna zveza - igralci in selektor.