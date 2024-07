Bordeaux Alberta Riere po kazni v tretjo ligo

Klub z imenom Girondins de Bordeaux ima sicer več kot stoletno zgodovino. Nogometni klub je bil ustanovljen leta 1920, njegov trener pa je trenutno nekdanji trener ljubljanske Olimpije in Celja, 42-letni Španec Riera.

Bordeaux je zadnjega od svojih šestih prvoligaških naslovov osvojil leta 2009. Nato se je znašel v finančnih težavah, velika kriza kluba se je le še poglobila, ko ga je 9. julija kaznoval finančni nadzornik francoskega nogometa DNCG. Ustvaril je kar 40 milijonov evrov finančnih obveznosti, za njihovo pokritje pa v klubu niso našli ustreznega investitorja.

Pogovarjali so se z lastniki Liverpoola, skupino Fenway Sports Group (FSG), preden so se ameriški vlagatelji v začetku tega meseca umaknili iz pogajanj.

"Čeprav so se pogovori v zadnjih dneh znova začeli, so predstavniki FSG 22. julija povedali Bordeauxu in njihovemu večinskemu delničarju, da ne želijo več nadaljevati pogovorov kljub zagotovilom različnih zainteresiranih strani," so pri Bordeauxu zapisali v izjavi za javnost.

"Zaradi pomanjkanja novih informacij je Bordeaux umaknil pritožbo zoper odločitev finančnega nadzornika DNCG z dne 9. julija. Posledično smo pri Bordeauxu sprejeli kazen administrativnega izpada v nacionalno ligo 1 za sezono 2024/25 ter bomo morali znova predložiti svoj finančni proračun. Klub in njegovi delničarji navijačem in vsem zainteresiranim zagotavljajo željo po zaščiti interesov kluba," so dodali.

Bordeaux, katerega nekdanja igralca sta bila Zinedine Zidane in Bixente Lizarazu, je leta 2022 izpadel v drugo francosko ligo, ligue 2, potem ko je končal na 20. mestu v prvi ligi.

Žirondisti v tretji ligi niso igrali, odkar so v tridesetih letih prejšnjega stoletja postali profesionalci.

Nova sezona v nacionalni ligi se bo začela 16. avgusta, ko bo Bordeaux igral na stadionu Matmut Atlantique z zmogljivostjo 42.000 sedežev, šestem največjem stadionu v Franciji.

