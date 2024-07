Javier Aguirre bo znova vodil Mehiko

Izkušenemu mehiškemu trenerju Javierju Aguirreju so v ponedeljek znova zaupali vodenje nogometne reprezentance Mehike, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Z njim na položaju mehiškega selektorja so spodbudili dodatna pričakovanja ekipe na svetovnem prvenstvu v nogometu leta 2026. Tega bo Mehika gostila skupaj z ZDA in Kanado.

Aguirre je nadomestil Jaimeja Lozana, ki so ga prejšnji teden odpustili.

"Zelo smo veseli, da lahko naznanimo prihod Javierja 'El Vasca' Aguirreja za prvega moža stroke reprezentance," je v videu, objavljenem na družbenih omrežjih, dejal uradnik zveze Duilio Davino.

Aguirrejev pomočnik bo sloviti nekdanji igralec Rafael Marquez. Petinšestdesetletni Aguirre je bil trener Mehike na svetovnih prvenstvih v letih 2002 in 2010, na katerih so se Mehičani obakrat uvrstili v izločilni del turnirja. a nato obakrat obstali v osmini finala.

Treniral je tudi japonsko in egiptovsko reprezentanco ter vrsto španskih klubov, vključno z madridskim Atleticom, Espanyolom in Realom Mallorco.

Pri mehiški zvezi so prejšnji teden sporočili, da so Lozanu ponudili novo pogodbo, v skladu s to bi od leta 2024 do 2026 delal pod bolj izkušenim trenerjem.

Po dogovoru bi se Lozano vrnil na mesto glavnega trenerja med letoma 2026 in 2030, a so nato iz zveze sporočili, da se je Lozano namesto novega dogovora odločil za odhod.

