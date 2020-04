Bolnici v Barceloni doniral milijonov evrov

Tako kot nekateri njegovi prijatelji je v boju proti novemu koronavirusu tudi on prispeval milijon evrov, ki jih bo klinika porabila za nakup opreme in financiranje raziskav.

"Oprema je nujno potrebna, zato pozivam tudi vse druge športnike, da darujejo toliko denarja, kot ga lahko," je dejal Xavi Fernandez.

Trener katarskega Al Sadda je kliniki v Barceloni doniral milijon evrov. Foto: Getty Images

Že pred njim so milijon evrov prispevali tudi drugi zdajšnji ali nekdanji člani Barcelone Lionel Messi, Pep Guardiola in brata Alcantara, poroča STA.

Dunga priskrbel deset ton hrane in 2000 plenic

Dobrodelen je tudi Dunga, nekdanji zvezdnik brazilske nogometne reprezentance, ki je v domovini organiziral zbiranje hrane in otroških plenic. S svojim in prispevki drugih donatorjev je zbral deset ton hrane in 2000 plenic, ki jih bodo dostavili zaradi novega koronavirusa in revščine najbolj ogroženim ljudem.

"Mnogi od nas se soočamo z izzivi in delamo stvari, za katere nikoli nismo mislili, da jih bomo. Življenje nam je ponudilo možnost, da postanemo boljši ljudje," je prek posnetka na Instagramu sporočil Brazilec in pozval ljudi, da pomagajo po svojih najboljših močeh: "Akcije še nismo končali. Prispevki bi bili še kako dobrodošli in potrebni. Ne smemo izgubljati časa."

Dunga je za brazilsko reprezentanco, s katero je leta 1994 osvojil naslov svetovnega prvaka, odigral 91 tekem in dosegel šest golov, med letoma 2014 in 2016 je bil tudi njen selektor. V Evropi je nosil drese Interja, Pise, Fiorentine, Pescare in Stuttgarta.