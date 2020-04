"Bolje, da igramo pred praznimi tribunami, kot da tekem sploh ni"

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Aleksander Čeferin: Po naravi sem optimist, verjamem, da obstajajo možnosti, ki nam omogočajo nadaljevanje in dokončanje prvenstev. Foto: Reuters

"Prednostna naloga je seveda zdravje navijačev, igralcev in trenerjev. Po naravi sem optimist, verjamem, da obstajajo možnosti, ki nam omogočajo nadaljevanje in dokončanje prvenstev. Morda bomo morali igrati brez gledalcev, toda najpomembnejše se mi zdi igranje tekem. V tako težkih časih bi tekme ljudem prinesle srečo in določen občutek normalnosti, tudi če si jih bomo lahko ogledali zgolj po televiziji," je po poročanju STA dejal prvi mož nogometa na stari celini.

"Prezgodaj je reči, da sezone ne moremo dokončati. Učinek bi bil strašen za klube in lige. Lahko končamo, vendar moramo spoštovati odločitve oblasti in čakati na dovoljenje, da se vrnemo v igro," je dodal Čeferin.

Za finale lige prvakov in finale evropske lige ni roka

Predsednik krovne evropske federacije je omenil, da za finale lige prvakov in finale evropske lige ni roka: "Vse je odvisno od tega, kdaj bomo spet začeli igrati." Glede reprezentančnega nogometa pa je omenil možnost, da bi ga lahko znova zagnali septembra.

Čeferin je prepričan, da bodo ukrepi omejeni, a sčasoma se bomo vrnili v normalno stanje: "Še vedno bomo videli polne stadione, o tem sem prepričan."

Za zdaj zadnjega roka za konec sezone 2019/20 pri Uefi niso postavili, vendar pa Čeferin dvomi o tem, da bi lahko trenutno prekinjeno sezono igrali jeseni, septembra in oktobra, kar je omenil predsednik italijanske nogometne zveze Gabriele Gravina: "Mislim, da je to precej težko, ker bi močno vplivalo na koledar sezone 2020/21".

"Proučujemo različne možnosti, da bi videli, kdaj bi se tekmovanja lahko končala, vedno z upoštevanjem datumov, ko se bodo začela nova tekmovanja," je dejal prvi mož Uefe.

Če bomo lige lahko končali na igriščih, bodo finančne posledice omejene

"Če bomo lige lahko končali na igriščih, bodo finančne posledice omejene." Foto: Reuters Čeferin še ni mogel podati konkretnih izračunov finančne škode, ki jo je zaradi trenutne krize utrpel evropski nogomet: "Domače lige so osnova prihodkov za klube v vsaki od držav. Če bomo lige lahko končali na igriščih, bodo finančne posledice omejene. Po drugi strani bo Uefa izgubila veliko denarja zaradi preložitve letošnjega evropskega prvenstva."

Čeferin se tudi ne strinja s tem, da bi opustili pravila finančnega fair playa: "Nekaj pogojev smo že razrahljali, vendar ne na škodo finančnega fair playa. Ta je prinesel veliko koristi, vendar pa mora biti pomoč, ne ovira. Prilagodljivi bomo."

Prvi mož Uefe se strinja s predlogom o preložitvi oziroma razširitvi prestopnega roka, medtem ko bi bilo treba trajanje pogodb nogometašev, od katerih nekatere potečejo 30. junija, prilagoditi tudi spremenjenim koledarjem: "Klubom in igralcem moramo dati več prilagodljivosti."

Ponovil je tudi svoje stališče glede enostranskih odločitev posameznih nacionalnih lig o nepreklicni odpovedi, za kar so se odločili v belgijskem nogometu. Napovedal je, da bo ta primer proučil izvršni odbor, še poroča STA.

"Strah ni pozitivno čustvo. Skušam se mu izogniti," je dejal Čeferin in dodal: "Vendar bi me skrbelo, če nogomet izgubi enotnost in solidarnost."

